Nem nyomoz tovább a rendőrség a Nemzeti Konzultációt tömegesen kitöltő NERbot ellen

A rendőrség megszüntette az eljárást a kormány online nemzeti konzultációját 2020-ban és 2021-ben is meghekkelő robotprogramok ügyében - írja a hvg.hu. A rendőrség a lapnak azt írta, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda mindkét ügyben megszüntette az eljárást, mivel mindegyik esetben megállapította, hogy a cselekmény nem bűncselekmény. Bár tavaly nyáron a kormány hivatalos oldala a 2020-as esetről azt állította, hogy az ügyben már vádemelésre is sor került, ezt kérdésünkre az ügyészség cáfolta.

A tömeges kitöltésre ugyanis azért volt lehetőség, mert a több milliárdból rendezett Nemzeti Konzultációk oldalait semmilyen védelemmel sem látták el, így azt fel sem kellett törni. A 2021-es Nerbot készítőjével a 444 is készített interjút:



Tomanovics Gergely több ezer kamu kitöltést közvetített élőben, amivel azt akarta demonstrálni, milyen egyszerű kijátszani a rendszert. „Nem csak a CAPTCHA-t nem sikerült beállítani még most sem, de ez már az e-mailcím valódiságát se ellenőrzi, úgyhogy teljesen komolytalan az egész, a Fidesz által közölt kitöltésszámot is ennyire vehetjük majd komolyan” -írta. Most a hvg.hu is elvégzett egy tesztet, amiből kiderült számukra, hogy csak az e-mail-címnek kell létezőnek lennie, minden más adat elgépelhető, behazudható. „Kipróbáltuk, és Charles Darwin, a 130 éves besenyszögi lakos nevében sikeresen kitöltöttük az ívet.”