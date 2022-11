Eddig csak bölcsisek és ovisok kapták el, most viszont felnőtteket is fertőzhet

Hőemelkedés, láz, torokfájás; a szájban és körülötte, illetve a tenyéren, a talpon, de akár a karon és a lábszáron is megjelenő vörös foltok és kiütések, amelyek aztán fekélyessé, emiatt fájdalmassá válhatnak – ezek a kéz-láb-száj betegség (angol rövidítéssel HFMD) tünetei, ami leginkább bölcsődés és óvodás gyerekek között terjedhet. A most fertőző vírustörzset azonban az elmúlt egy-két hónapban több felnőtt is elkapta Magyarországon.

Legalábbis erről számolt be egy olvasónk, és a tágabb ismeretségi körömben is többen mondták, hogy nemcsak a gyereken, rajtuk is végigment a kéz-láb-száj betegség, amit semmiképpen sem szabad összekeverni a kissé hasonló elnevezésű száj- és körömfájással, utóbbi patás állatokat fertőz.

De mi ez az egész?

Megint valami új vírus, amitől majd félni kell? Ha eddig csak gyerekek kapták el, miért kapják most el a felnőttek is? Ezekkel a kérdésekkel kerestem meg Póta György gyerekorvost, aki azzal a megnyugtató infóval kezdte, hogy „ez egy sima, egyszerű vírusfertőzés, semmi extra”. Most, hogy megnyugodtunk, haladhatnánk is tovább, de picit azért érdemes jobban is megnézni, hogy mi ez a betegség, és miért vannak tele az elmúlt hetekben már random Facebook-csoportok is a kiütésekről készült fotókkal, mellette kétségbeesett szülők kérdéseivel, hogy akkor ez most tényleg kéz-láb-száj betegség-e.

„Van egy jellegzetessége a kézen, lábon és szájon megjelenő kiütésekkel, innen származik a neve is, amit egyébként pár évvel ezelőtt találtak csak ki, én sosem tanultam ilyen nevű betegségről a továbbképzéseken” – mondta a gyerekorvos, hozzátéve, a betegség onnan kapta a nevét, hogy miután lemegy a láz, ami „mint minden vírusfertőzésnél, eltarthat két-három napig is”, vagyis „amikor már gyakorlatilag az akut szakasz elmúlt, megjelennek ezek a jellegzetes, hólyagos kiütések ezen a három testrészen”. Vagyis a kézen, a szájon és a lábon.

„Maga a vírusfertőzés egy teljesen hétköznapi vírusfertőzés, semmiféle extra szövődményhajlammal vagy egyébbel nem bír, komoly aggodalomra nem ad okot, ha valaki elkapta” – mondta Póta, aki szerint a kiütések megjelenésekor a szervezet már túl van a nehezén.

Vagyis a kiütésektől nem kell megijedni, a gyerekorvos szerint egyszerűen csak kezelni és fertőtleníteni kell a hólyagokat, hogy ha kipukkadnak, ne fertőződjenek el. Azonban elmondta azt is, hogy problémát és nehézséget okozhatnak a száj körül és a szájnyálkahártyán megjelenő hólyagos kiütések, „amelyek aftaszerű fájdalommal járnak”. „Ilyenkor a gyerek nem akar enni, nem akar rendesen inni sem”, és hogy ez ne vezessen dehidratáltsághoz, Póta György javaslata szerint fájdalomcsillapító fertőtlenítővel kell kezelni a hólyagokat, ugyanúgy, mint az aftákat.

Jó, de miért kapja el most több felnőtt is?

„Ez erősen fertőző vírus, járványosan terjed. Bár a betegség évek óta van, most egy kicsit több a megbetegedés, és ami nekünk is újdonság és meglepetés volt, hogy a kora ősszel megjelent fertőzések során több szülő is megbetegedett.”

Póta szerint az elmúlt egy-két hónapban olyan törzsváltozat terjedhetett, ami megjelenik a szülőknél is, pedig elmondása szerint felnőtteket eddig nem talált érintettnek. „Évek óta mindig megjelenik egy-egy óvodában, felüti a fejét, és túl vagyunk rajta. Ez az első olyan időszak, hogy nemcsak sokan vannak benne, de szülők is elkapják. Ez valószínűleg egy olyan mutáns, ami teljesen új, és a szülők korosztályának sincs régről valamilyen védettségi szintje.”

A kérdésre, hogy lehet-e köze a terjedés mértékének és annak, hogy felnőtteket is fertőz, ahhoz, hogy a koronavírus-járvány két éve alatt maszkot hordtunk, Póta azt mondta, „nem igazán”.

„Általában igaz, hogy minden vírus sokkal durvább, és változott is a covid, illetve a túlzott védekezés alatti két év alatt és miatt. De hogy ez konkrétan emiatt mutálódott, azt nem gondolnám. Hogy többen elkapják, annak lehet oka a covid alatti védekezés, de hogy eddig soha nem találkoztunk szülővel, amikor járvány volt, most meg találkozunk ilyen érintettséggel is, azt nem tudnám csak a maszkhordás számlájára írni.” Arra, hogy a mostani helyzetet lehet-e járványnak nevezni, Póta György azt mondta, „mindent lehet járványnak nevezni, ami már egy területen húsz embert érint”. „Szóval, ha így nézzük, akkor az elmúlt hat hétben legalább öt járvány volt Magyarországon, kezdve a náthás vírusokkal. Emiatt inkább azt mondanám, hogy ennek a vírusnak nagyon erős a fertőzőképessége, és adott területen járványos mértékben tud terjedni.”