Harkiv megbírságolt polgármestere kijelentette: továbbra is oroszul fog beszélni a helyiekhez

A hivatali életben ukránul, de a helyiekkel továbbra is oroszul fog beszélni, jelentette ki Harkiv polgármestere. Ihor Tyerehov döntését azzal indokolta, hogy a helyiek nyolcvan százaléka is oroszul beszél, amit tiszteletben tart. Tyerehov a héten kapott 3400 ukrán hrivnyás – nagyjából 37 000 forintos – pénzbírságot, mert megsértette az ukrán nyelvtörvényt, mikor oroszul beszélt egy helyi tévében. A büntetéséről azt mondta, hogy szerinte most nem az ő nyelvhasználata a fontos, hanem a győzelem elérésére. Hozzátette:

attól, hogy a nyelvkérdésben mindig is megosztottak voltunk, mindannyian ukránok vagyunk.

(Korrespondent)