Váratlanul meghalt a fehérorosz külügyminiszter

64 éves korában meghalt Uladzimir Makej fehérorosz külügyminiszter - jelentette szombaton a Belta állami hírügynökség. Makej 2012 óta volt a fehérorosz kormány külügyminisztere. Előtte az ország elnökének asszisztenseként és az elnöki adminisztráció vezetőjeként dolgozott.

photo_camera Uladzimir Makej és Szergej Lavrov Fotó: YURI KOCHETKOV/AFP

A halál okáról egyelőre semmit sem tudni. A fehérorosz külügyminisztérium honlapja szerint Makej egy nappal korábban még találkozott az apostoli nunciussal, Ante Józic érsekkel. A héten pedig ott volt Jerevánban a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének konferenciáján. A tervek szerint hétfőn Szergej Lavrov külügyminiszterrel találkozott volna.

Makej kifejezetten nyugatbarát poliitkusként volt elkönyvelve a 2020-as elnökválasztás és a családok elleni tüntetések szétverése előtt. Ő az egyik kezdeményezője a Fehéroroszország és a Nyugat közötti kapcsolatok javítására irányuló erőfeszítéseknek, és Oroszországot bírálta. Majd az elnökválasztás után kirobban tiltakozásaok alatt gyorsan igazodott a hivatalos vonalhoz, és nyugati ügynököknek állította be a tüntetőket.

Két hónapja Makej védelembe vette Fehéroroszország álláspontját az ENSZ Biztonsági Tanácsában: „Fehéroroszországot az agresszor szövetségeseként, sőt a konfliktus részeseként említik. Azt mondjuk, amit eddig is: Fehéroroszország sosem támogatta a háborút, de árulók sem vagyunk! Kötelezettségeink vannak szövetségeseinkkel szemben, és szigorúan követjük most és a jövőben is azoknak a nemzetközi szerződéseknek a szellemét és szövegét, amelyeknek részesei vagyunk.” Februárban, az orosz invázió kezdetén Fehéroroszország átengedte az Észak-Ukrajnát megszálló az orosz csapatokat Ukrajna felé. (Guardian/Meduza/Reuters/Zerkalo)