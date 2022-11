Zelenszkij beszólt Klicskónak, amiért akadozik a kijeviek ellátása

A szerdai orosz rakétatámadások miatt a kijevi lakások felében még péntek délelőtt sem volt áram, és bár a helyzet szombatra jelentősen javult, Volodimir Zelenszkij elnök túl lassúnak tartotta a folyamatot. „Sok kijevi lakos több mint 20 vagy akár 30 órán át volt áram nélkül” – mondta az elnök, aki minőségi munkát vár el az önkormányzattól. A nyilatkozatot sokan úgy értékelték, hogy ezzel nyilvánosan beszólt Vitalij Klicsko főpolgármesternek.

photo_camera Vitalij Klicsko egy megrongálódott lakóépület előtt Kijevben Fotó: GENYA SAVILOV/AFP

Zelenszkij nem említette név szerint Klicskót, de szóvá tette, hogy a főváros 3 millió lakosának nem jut elég fűtött helyiség, ami miatt nagyon sok a panasz. Klicsko korábban arról számolt be, hogy 400 ilyen helyet létesítettek, ahol áramot, vizet, elsősegélyt és internet-hozzáférést biztosítanak a polgároknak, akik ott is fel is melegedhetnek. (Guardian)