Hétvégi olvasnivalók a futballmániától a kriptotébolyig

A franc se akar hős lenni, de most már nem mondhatjuk, hogy kiszállunk, helló, csinálja más

November 14-től egyhetes munkabeszüntetést hirdetett a 18. kerületi Karinthy Frigyes Gimnázium 34 tanára és a Brassó Utcai Általános Iskola 26 tanára. Hozzájuk elsőként az Eötvös József Gimnázium, majd egy sor tankerületi iskola csatlakozott. Ez szintlépés a korábbi tiltakozásokhoz képest: ekkora számban, ilyen hosszú időre senki nem hirdetett ellenállást, mióta a tankerületek kirúgással fenyegették meg a polgári engedetlenségben részt vevő pedagógusokat. Karinthys tanárokkal, szülőkkel és diákokkal beszéltünk, hogy megtudjuk, hogy zajlott náluk az egyhetes tiltakozás. Az derült ki, hogy nem csak a pedagógusokat, de a szülőket és a diákokat is összekovácsolták a tanárokat ért fenyegetések.

Gaslighting főműsoridőben: Kerényi Miklós Gábor az ATV-ben magyarázza ki magát a zaklatásos vádakból

„Az inkvizícióban volt olyan utoljára, hogy valakinek azt kell bizonyítania, nem bűnös.” Kerényi Miklós Gábor levonta a #Metoo tanulságait 5 év után Rónai Egon műsorában, Solti Hanna pedig levonta a tanulságot a tanulságokból.

Rengeteg a szorongó, szuicid hajlamú gyerek

Már a járvány előtt is sok volt a szorongó gyerek, de azóta a számuk csak nőtt, az iskolapszichológusok nem tudnak ellátni mindenkit. Nem csak az enyhébb problémával küzdő gyerekek száma nőtt meg az utóbbi időben, hanem drasztikusan emelkedett az önsértő, szuicid hajlamú gyerekeké is. Annyira, hogy a Vadaskert Gyermekkórház is teljes kapacitással működik. Országosan se elég férőhely, se elég óraszám nincs, a gyerekek pedig egyre rosszabb mentális állapotban vannak.

Őrült, spiri szerelem: a norvég hercegnő és a hollywoodi sámán

Ez régóta a legjobb királyi dilisztori.

A Ceaușescutól távozó Grósznak integetett a makói 43-as úton, most könyvet írt róla

Grósz nem mutatott rosszul a Németh Károlyok világában, de nagyon gyorsan kiderült, hogy nem más, mint egy karrierista kádárista kommunista. Apagyilkosság címmel jelent meg Medgyesi Konstantin könyve arról, hogyan adta át Kádár János a hatalmat Grósz Károlynak. Tóth-Szenesi Attila megírta, hogy milyen.

Éveket kell várni azokra a fejlesztésekre, amik után a kormány visszaengedné a napelemeket a hálózatba

A kormány úgy zárta ki a háztartási naperőműveket a hálózatból, hogy ha kész lesznek a szükséges fejlesztések, visszajöhetnek. Ezek viszont lehet, hogy csak évek múlva készülnek el, és még a csúszás sem kizárható.

Az ország demokratizálását várják a régi-új elnöktől, aki 81,3 százalékkal nyerte meg az előrehozott választásokat

Kaszim-Zsomart Tokajev megkapta a felhatalmazást, hogy azt csináljon Kazahsztánban, amit akar, de igazi demokráciapróbára és komolyabb versenyre csak a 2023 első felében esedékes parlamenti választásokon lehet számítani Közép-Ázsia legnagyobb országában. Gazda Albert elemzése.

Brüsszelezgetések

Magyari Péter – aki mellesleg Lánczi Tamással is vitázott – elemezte a kormány és Brüsszel háborúját, aztán megint. Arról is beszámolt, hogy mit mondott Ivan Krasztev Orbánról.