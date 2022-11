Navalnijt kisebb cellába zárták, egyre kevesebbet tud kommunikálni a külvilággal

Ügyvédje szerint Alekszej Navalnij egészségi állapota az utóbbi időben ismét leromlott, miután egy kicsi cellába zárták egy elszigetelési határozatot követően.

Navalnij a családjával sem érintkezhet azóta, egyedül az ügyvédei mehetnek be hozzá, de ők is csak nem áttetsző üvegen keresztül kommunikálhatnak vele, így nem tudták felmérni pontosan, hogy milyen fizikai állapotban van. Az ügyvédek úgy látják, hogy Navalnij eddig valamiféle védelmet élvezett, amiért üzeneteit el tudta juttatni a külvilágnak. Attól tartanak, hogy velük is egyre kevesebbet tud majd kommunikálni, és akkor a közfigyelem is csökken majd.