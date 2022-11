Nem engedték be egy gyöngyösi szórakozóhelyre a Momentum roma származású parlamenti képviselőjét

Lőcsei Lajos, a Momentum parlamenti képviselője egy videóban számolt be arról, hogy gyöngyösi középiskolás fiúk keresték meg azzal, hogy nem engedik be őket a gyöngyösi Blue Box nevű szórakozóhelyre. A fiúk úgy érezték, hogy azért, mert romák.

Lőcsei a feleségével és egy barátjával ment el a szórakozóhelyre, hogy megtudja, őt beengedik-e. A feleségét és a barátját előre küldte, - nekik világosabb bőrszínűk van - őket gond nélkül be is engedték. Amikor viszont Lőcsei próbálkozott, a biztonsági őr megállította, majd amikor a képviselő számon kérte, azt a választ adta, hogy azért nem engedi be, mert a múltkor is balhézott, miközben Lőcsei akkor először járt a szórakozóhelyen.

Lőcsei az ombudsmanhoz fordul, és arra kérte a roma fiatalokat, hogy jelezzék neki, ha megint találkoznak ilyen esettel.