11 embert tartóztattak le a vasárnapi brüsszeli zavargások után

11 embert tartóztattak le vasárnap Brüsszelben, miután a városban zavargások törtek ki azután, hogy a belga válogatott 2-0-ára kikapott Marokkótól a világbajnokságon. A belga médiabeszámolók alapján a Brussel Times azt írja, hogy jelentős anyagi kár is keletkezett, és három újságíró is megsérült az este folyamán: egyikük arcát egy petárda találta el, de volt operatőr, akit többször is bántalmaztak, miközben a zavargásokról készített felvételeket.

photo_camera Fotó: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

Az erőszakot minden politikai párt elítélte, de mint a lap írja, a szélsőjobboldali Vlaams Belang elnöke, Tom Van Grieken odáig ment, hogy arról beszélt, Belgiumnak marokkói problémája van. A pártelnök külön kitért arra az esetre, hogy Antwerp külvárosában letéptek egy belga zászlót, és erre hivatkozva arról beszélt, hogy a zavargók olyan vendégek, akik gyűlölik a házigazdáikat, ezért haza kéne menniük.

A flamand igazságügyi miniszter, Zuhal Demir szintén a belga bevándorlási politika kritikájára használta ki a történteket. A szövetségi kormány képviselői is elítélték az erőszakot, de nem hoztak szóba etnikai kérdéseket.

Mint a lap írja, vasárnap, a meccs után Brüsszelben sok helyen a hatóságok járműveire támadtak, mentőautókat és egy tűzoltóautót is megrongáltak.

A vasárnap este történtek ellenére Brüsszel polgármestere, Philippe Close úgy látja, nem kell betiltani a tömegrendezvényeket a világbajnokság ideje alatt.

Jelentettek vasárnap zavargásokat Anwerpenből, Rottedamból és Hágából is, ugyanakkor a jelentősebb marokkói közösségekkel rendelkező Genkből, Beringenből és Maasmechelenből nem érkeztek hasonló hírek, de az emberek nagy számban ünnepeltek az utcákon.