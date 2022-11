A villanyoszlopokra vetne ki közterület-használati díjat Polgár városvezetése

Polgár településen úgy oldanák meg a magas közvilágítási költségek problémáját, hogy megadóztatnák az áramszolgáltatót, méghozzá úgy, hogy a közterületen álló, de áramszolgáltató által üzemeltetett villanyoszlopokra vetnének ki adót, írja a hvg.hu.

Polgár polgármestere, Tóth József szerint nem az a megoldás a spórolásra, hogy egyszerűen lekapcsolják a közvilágítást, ezért a polgármesteri hivatal munkatársaival más megoldás után néztek. Ekkor jöttek rá, hogy ha módosítanák a közterület-használatról szóló helyi rendeletet, akkor díjat szedhetnének be a közterületet elfoglaló villanyoszlopok után az éttermek teraszaihoz hasonlóan. A rendeletmódosításról a múlt héten tárgyalt a település képviselő-testülete, és egy tartózkodás mellett meg is szavazták azt, de még a kormányhivatalnak is rá kell mondania az áment, hogy a rendelet törvényes-e.

A polgári képviselő testület egy 2000-es alkotmánybírósági döntésbe kapaszkodik, amikor határozatban a testület megsemmisítette egy 1994-es törvény passzusát, amely a villanyvezeték közterületen való telepítésének és üzemeltetésének ingyenességet biztosított. Erre a döntésre hivatkozva Kemenesmihályfalva még akkor perbe ment az áramszolgáltatójával, az első fokú bíróság a kis falunak adott igazat, és arra kötelezte az akkori szolgáltatót, hogy fizessen a közterületen felállított oszlopok használatáért. De másod-, és harmadfokon a falu elbukta a pert, ugyanis az alkotmánybírósági határozatot megelőzően telepítették a kemenesmihályfalvai lámpaoszlopokat, visszamenőleg pedig nem érvényesíthető a rendelet.