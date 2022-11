Amikor nem tudsz tankolni, gondolj arra, hogy a Fidesz szerint, ha a baloldal lenne hatalmon, üzemanyaghiány lenne

A DK-s Varju László közleményére rövid, de tömény közleménnyel reagált a Fidesz:

„Országos üzemanyaghiány akkor lenne, ha a dollárbaloldal lenne hatalmon. Gyurcsányék ugyanis már szolgaian rég végrehajtották volna az összes energiaszankciót Magyarországon is, amellyel hazánkban is veszélybe sodornák az üzemanyagellátást és egekbe emelnék a benzin árát. Magyarországon van elérhető üzemanyag, biztosított az ellátás, ráadásul Európában egyedülálló módon egy éve árstop védi a lakosságot a szankciós üzemanyagár-emelkedéstől.”

Egy hete derült ki, hogy szerdától jelentősen csökkennek a hazai üzemanyagárak a benzinkutakon, a benzin és a gázolaj beszerzési ára is csökkenni fog. Az alábbi piaci árak lesznek jellemzők, bár a hazai benzinkutak eltérően érvényesíthetik az árváltozásokat: 95-ös benzin: 627 Ft/liter, gázolaj: 692 Ft/liter. Az idei csúcs a gázolajnál június végén 817 forint, a 95-ös benzin akkor 779 forint volt piaci áron – írja a HVG.

Sok kút jelenleg 480 forintos hatósági áron üzemanyagot sem kap, rengeteg a helyi korlátozás, sokszor nem is lehet rendesen megtankolni, van vidéki benzinkút, ahol már csak 1 liter üzemanyagot lehet tankolni. A Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) tíz napja Orbánnak és Hernádi Zsolt MOL-vezérnek írt levelet, hogy a MOL újonnan szerződött benzinkút-üzemeltető partnerei számára megszünteti a hatósági áras benzin- és gázolaj-szállításokat, ami a gyakorlatban 251 céget, kb. ötszáz kisebb, független, a piac kb. 15 százalékát jelentő kutat érinthet.

photo_camera Fotó: Rényi Pál Dániel

A közleményben az is érdekes, hogy Gyurcsányék már végrehajtották volna az energiaszankciókat. Orbán ugyan most azt állítja, hogy Magyarország meg sem szavazta a szankciókat, amiket persze megszavazott, sokkal fontosabb, hogy még mindig nincsenek érvényben energiaszankciók, a kőolajjal kapcsolatos szankciók is csak a közeljövőben lépnek érvénybe.

A Lakmusz többször foglalkozott azzal, hogyan szavazott Magyarország a szankciókról:

Ha valakit érdekelne, mi történik abban az alternatív univerzumban, ahol nincs 12 éve hardcore orbánizmus: a Fidesz szerint akkor csakis Gyurcsány történhetne.