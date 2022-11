Baranyi Krisztina elindul a 2024-es önkormányzati választáson

„Elkezdtek a pártok készülődni a 2024-es önkormányzati választásra, amivel egyébként a legborzasztóbb dolog, ami történhetett, az az, hogy egy időben tartják az európai parlamenti választásokkal. Ez nyilván az eddigi kavarásokat is hatványozza. Hogy pontosan milyen felállása lesz a pártoknak, egyelőre nem tudom megmondani, nem vagyok párttag, nem veszek részt ezeken a tárgyalásokon. Annyit tudok, hogy elindulok ezen a választáson, és amennyiben úgy döntenek a pártok, hogy nem támogatnak, akkor nyilván újra előválasztás fog dönteni, mint ahogy 2019-ben is az döntött” - mondta a IX. kerületi polgármester a Telexnek adott hosszú interjúban.



Baranyi arról is beszélt, hogy „szeretnének Bucsával, az oroszok által letarolt ukrán várossal testvérvárosi kapcsolatot létesíteni. Ez lenne Ferencvárosnak az első olyan testvérvárosa, ami nem határon túli magyar település. Ez egy szimbolikus lépés, és amennyire én tudom, most nagyon rá is szorulnának mindenféle külső segítségre az ottaniak.” Az ukránok segélykoncertjét a IX. kerület fogadta be, miután a kormány az utolsó pillanatban kihátrált mögüle.