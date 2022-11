Így játssza Novák Katalin a jó rendőr szerepét az orbáni Ukrajna-politikában

„Mosson kezet, ha már kezet fogott, rakétás Z-vel, remélem megköszönte neki, a munkácsi Turul-szobrot, azt, hogy korcs kutyának magyaroznak, meg mindent, amit kaptunk eddig ettől a lator államtól, szégyen, hogy ezt tette, nagyon sajnálom , hogy megválasztották..., szembe köpött nagyon sok magyart..., határon innen, határon túl...!!!” – írta az egyszeri kommentelő a köztársasági elnök közösségi oldalán; a moderátorok becsületére legyen mondva: az észrevétel már közel kétnapos, és azóta sem törölték.

Kommentelőkkel nem lövünk nyulat – vannak, akik nemhogy nem tulajdonítanak nekik semmilyen jelentőséget, nem is olvasnak ilyesmit –, ám a fejét fel-felütő felháborodás mégiscsak arra utal, hogy a „jobbos” publikum egy részét összezavarta Novák Katalin hétvégi kijevi látogatása.

Hogyan is ne zavarta volna, amikor a miniszterelnöktől nagyon mást hall, és a kormánymédiában is abszolút mást olvas. A korcs kutyás kommentelőn és társain túl – mint megírtuk – a „Számok – a baloldali álhírek ellenszere” FB-oldal is meghökkent. A vonatkozó poszt szerzője úgy véli, az államfő kinevezése Orbán Viktor szégyene, amúgy számtalan okból, de legújabban azért, mert „a magyarokat évtizedek óta megalázó ukrán rezsimnek nyalt be tövig” Novák. „Talán nem kellene külpolitikával foglalkozni, elnök asszony! Ezt bízza Szijjártó Péterre, neki ez jobban megy! Talán jobb lenne mindenkinek, ha inkább óvodákat adna át!” – írták a fórumon haragosan.