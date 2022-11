A kormány hét hónappal meghosszabbította a háborús veszélyhelyzetet

210 nappal, vagyis közel hét hónappal hosszabbította meg a háborús veszélyhelyzetet a kormány a Magyar Közlöny szerint.

Azt írják, „az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében” hosszabbították meg a veszélyhelyzetet. Illetve hogy a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor május 24-én jelentette be a háborús veszélyhelyzetet. Akkor azt mondta, hogy a járvány alatt bevezetett veszélyhelyzethez hasonlóan ez is lehetővé teszi a kormánynak, hogy azonnal reagáljon. Ilyenkor a kormány a rendeleteivel akár a törvényektől is eltérhet, arra is lehetősége van, hogy a mindenkit megillető alapjogokat az általában elfogadhatónál erőteljesebben korlátozza vagy egyenesen felfüggessze.