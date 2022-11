Apa megmozdul otthon, üzemanyag nélkül

Jó reggelt! Ez a 444 reggeli – de nem az egyetlen – hírlevele, de előtte még egy szolgálati közlemény:

Szily László december 3-án, szombaton 16:30-tól, a margitszigeti Kristály Színtérben dedikálja a 444 új könyvét, az Idetartást. Aki magával hozza a házi kedvencét, annak az aláírás mellett a szerző bele is rajzolja a kisállatát a könyvbe. A könyvből három fejezetet most meg is lehet hallgatni a szerző felolvasásában.

Most pedig itt van 4 kiemelt cikk a 444-ről:

POLITIKA

photo_camera Fotó: RUSLAN KANIUKA/NurPhoto via AFP

A kormány megint megakadályozta az Európai Gazdasági Térség közös nyilatkozatát: Magyarország képviselője közölte, hogy csak akkor járul hozzá a közös nyilatkozathoz, ha az tartalmazza, hogy a norvégok megszegték az EU-val szemben vállalt pénzügyi kötelezettségeiket.

Novák Katalin kijevi útja és szövege sokakat meglepett, másokat felháborított, de ettől még nem lesz ukránbarátabb a magyar külpolitika. A munkamegosztás működik, áttörést viszont csak az hozhatna, ha Orbán is elvonatozna Zelenszkijhez.

Szombaton a Tranzit szervezésében Keszthelyen vitázott kollégánk, Magyari Péter és Lánczi Tamás egykori helyettes államtitkár, a Figyelő volt főszerkesztője, jelenleg az MTVA online igazgatóságának igazgatója. A vita címe az volt: Hol a helyünk? - Magyarország szerepe az átalakuló világban. A Tranzit Facebook-oldalán élőben lehetett követni a vitát, ami ide kattintva nézhető vissza.

Baranyi Krisztina újraindul a 2024-es önkormányzati választáson, azt mondja, ha nem támogatják a pártok, akkor majd az előválasztás fog dönteni.

GAZDASÁG

photo_camera Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Elkerülhetetlen és pokoli jövőről beszélt egy akadémiai konferencián Tóth G. Csaba demográfus, azt is demonstrálva, mennyire nem könnyű 2022-ben egy demográfusnak népességfogyásról és a statisztikailag kívánatos bevándorlásról beszélni.

A villanyoszlopokra vetne ki közterület-használati díjat Polgár városvezetése, inkább ezzel spórolnának, minthogy lekapcsolnák a közvilágítást.

Amikor nem tudsz tankolni, gondolj arra, hogy a Fidesz szerint, ha a baloldal lenne hatalmon, üzemanyaghiány lenne – viccelődtem egy Fidesz-közleményen, mivel már a MOL több benzinkútján is üzemanyaghiány van.

A kormány tavaly 420 milliárd forintot költött sportra, az összeg igen nagy része stadion és sportcsarnok építésére ment el.

Hidrogénnel működő repülőgép-hajtóművet tesztelt a Rolls-Royce, ez lehetett az első sikeres kísérlet e téren a világon.



HÁBORÚ

photo_camera T. Dominik pere a Budapest Környéki Törvényszéken. Fotó: Bankó Gábor / 444

Háborús uszítás bűntettével vádolnak egy fiatal magyar férfit. T. Dominik állítja, csak a kíváncsiság hajtotta, amikor az Iszlám Állam propagandavideóit bújta, és azokat nem terjesztette, csak néhány barátjának mutatta meg.

Putyin szerint válságban van a nemzetközi kereskedelem, ezért Moszkva új piacokat keres, például orosz-kazah együttműködésre számít a csúcstechnológia terén. Közben Zelenszkij újabb rakétatámadásokra figyelmeztetett.

KÜLFÖLD

Kanye West egy holokauszttagadó, rasszista incelt vitt magával vacsorázni Trumphoz, de Nick Fuentes fogadása még a volt elnök több szövetségesének is sok volt. Netanjahu közben egy szélsőjobboldali, homofób vezetővel kötött koalíciós megállapodást.

photo_camera Üres papírlapos tüntetők Sanghajban, 2022. november 27-én Fotó: HECTOR RETAMAL/AFP

Valami megmozdult Kínában: az 1989-es, Tienanmen téri tüntetések óta nem látott tiltakozási hullám söpört végig az országon. A kínai társadalom egy részének elege van abból, hogy ők még mindig a Covid ellen küzdenek. Kína cenzúrázza is a foci-vb felvételeit a maszk nélküli tömegről, és már sokkal több a rendőr a kínai utcákon.

Bécs nagyot szigorít a közösségi e-rollerek használatán: bírság az utcán hagyásért, jóval kevesebb roller a belvárosban és területek, ahova fizikailag lesz lehetetlen behajtani a rollerekkel.

FOCI

A hétfői meccsek: Kamerun-Szerbia: 3-3, Dél-Korea-Ghána: 2-3, Brazília-Svájc: 1-0, Portugália-Uruguay: 2-0.

photo_camera Fotó: GLYN KIRK/AFP

A hétfői botrányok: a vb-szervező katari bizottság elnöke szerint rendkívül megosztó üzenete lett volna a szivárványos karszalagoknak, Kanada szerb születésű kapusát gyalázták a horvát nézők a két ország vébémeccsén, az amerikai szövetségi kapitány pedig bocsánatot kért az iráni zászló átalakításáért.

És ami nem a vébével kapcsolatos: tilos a meccs előtti és utáni napon fejelnie a skót focistáknak, a profi kluboknak pedig jóval kevesebb fejelős edzést kell tartaniuk, miután kiderült, hogy súlyos agykárosodásokat okozhat a sok fejelgetés.

KATASZTRÓFA

Kitört a világ legnagyobb működő vulkánja Hawaiin, de a Mauna Loa környékén lévő települések egyelőre nincsnek veszélyben.

Az ischiai katasztrófa tanulsága, hogy kevesebbet kéne építkezni, engedély nélkül meg egyáltalán nem kéne. Az olasz szigeten földcsuszamlás volt péntek éjjel, legalább 8 ember meghalt. Azt, hogy ennyire katasztrofális helyzet alakult ki, részben az ész nélküli betonozás is okozza.

A november elején csődbe ment FTX bedöntött egy újabb nagy szereplőt: csődöt jelentett a BlockFi kriptohitelező, 10 milliárd dolláros kötelezettséget nem tudnak visszafizetni százezer ügyfélnek.

ÉLETMÓD

photo_camera Apa és fia 1952-ben, Párizsban Fotó: AFP

A saját bevallása szerint nárcisztikus szociopata Árpa Attila azt mondja, olyan nőt keres, aki konkrétan képes őt eltartani a következő 1-2 évben, mert ő most egy forgatókönyvön dolgozik, és „felélte” a tartalékait.

Nyert a bíróságon az a francia férfi, akit azért rúgtak ki, mert nem volt elég „szórakoztató”: végül Franciaország legfelsőbb bírósága mondta ki, hogy jogtalanul bocsátották el, miután nem volt hajlandó részt venni a szerinte „megalázó és tolakodó” céges rendezvényeken. (2017-ben jómagam is számos példával felhívtam a figyelmet a toxikus vállalati kultúrában és a kötelezően ajánlott csapatépítő tréningekben rejlő veszélyekre.)