Háromágú villával döfködik a magyar kormányt

Három átfogó, és számos egyéb, konkrétabb eljárással vívnak küzdelmet az európai intézmények a magyar kormánnyal szemben, alapvetően a demokrácia leépítése miatt.

Szerdán ezek közül kettőben nagyon fontos bejelentésre készül az Európai Bizottság, ami közül az egyik nagyon sok pénz elvonásával fenyeget.

Az egymással párhuzamosan futó eljárások néha összeérnek. Nézzük meg egyenként, hogy miről van szó.

Feltételességi mechanizmus és a befagyasztások

Egy viszonylag új eszköz a feltételességi mechanizmus, most használja először az Európai Bizottság. Hogy igény már régóta volt rá, azt mutatja, hogy először 2013 márciusában vetette fel az akkori német, holland, finn és dán külügyminiszter, hogy kéne egy uniós jogszabály, ami alapján el lehet vonni az EU-s támogatásokat azoktól az országoktól, amelyek kormányai leépítik a demokráciát. Nem írták bele a javaslatukba, de nyilvánvaló volt, hogy a magyar kormány intézkedéseivel szemben szorgalmazták ezt.

Néhány év alatt ki is dolgozott egy ilyen jogszabályt az Európai Bizottság, el is nevezték jogállamisági mechanizmusnak, és azt tervezték, hogy legkésőbb a 2021-től hatályos költségvetésbe beépítik. (Az EU 7 évre fogad el költségvetéseket.)

Orbán Viktor már 2018 nyarán megmondta Brüsszelben, ha beépítik, akkor ő megvétózza az egész költségvetést. Úgyhogy a terv fiókokban vagy merevlemezeken lappangott, néha egy-egy politikus szóba hozta, de a jogszabállyá váláshoz tartó úton nem haladt előre.

2020-ban a járvány miatti lezárások recesszióba fordították az EU gazdaságát, és az eladósodott déli tagállamokat csőd fenyegette, az euró értékállósága veszélybe került. A tagállamok vezetői öt napon és négy éjszakán át tartó tartó brüsszeli vita után úgy döntöttek, hogy az év végéig amúgy is elfogadandó, következő 7 évre szóló költségvetéshez hozzácsapnak egy majdnem ugyanakkora pénzhalmot, amit RRF-nek (Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköznek) neveznek el, és amit az EU történetében először közösen felvett hitelből fedeznek.

Annyi pénzt ígértek, hogy a befektetők megnyugodtak, és a déli tagállamok fellélegezhettek, az euró nem omlott össze. Ám az RRF-t nem volt könnyű összerakni: a fukaraknak gúnyolt, gazdag de kicsi országok azt mondták, hogy csak akkor mennek bele a programba, ha vele egy csomagban a jogállamisági mechanizmust is beépítik a rendszerbe, mintegy garantálva, hogy a közösbe bedobott pénzt sehol sem lopják el. A lengyel és a magyar miniszterelnök ezt sokáig nem akarta. Végül megállapodtak, hogy lesz valami lopásgátló mechanizmus, és lesz RRF is, de a részletek kidolgozása későbbre maradt.

2020 decemberében kellett a miniszterelnököknek egyetlen szavazással dönteniük a rendes hétéves költségvetésről, az RRF-ről és a mindkettőre vonatkozó jogállamisági mechanizmusról. A magyar és a lengyel miniszterelnököknek nem tetszett a mechanizmus kidolgozott változata, túl szigorúnak érezték, ezért vétóval fenyegettek.

Végül megegyeztek: lesz mechanizmus, de azt nem használják, amíg az EU Bírósága a magyar és a lengyel kormány feljelentése nyomán el nem dönti, hogy az illeszkedik-e a közösségi jogba. Kiadtak egy állásfoglalást is a tagállamok vezetői, hogy a mechanizmus alapján nem lehet általában számon kérni jogállamisági problémákat, hanem a pénzbüntetés kiszabásához azt is bizonyítani kell, hogy a problémák konkrétan EU-s források elherdálását okozhatják. Át is nevezték a rendszert jogállamiságiról feltételességi mechanizmusra.

Az EU Bírósága 2022 februárjáig vizsgálta a mechanizmust, majd kimondta, hogy azzal minden rendben van. A Bizottság ezután megvárta még a magyarországi választást, és a Fidesz-KDNP újabb kétharmados győzelmének másnapján Ursula von der Leyen bejelentette, hogy elsőként az EU történetében Magyarországgal szemben elindítják a mechanizmust.

Szeptemberre az Európai Bizottság előjött az ítéletével: a testület szerint a mostani (2021-2028) hétéves költségvetésből Magyarországnak szánt kohéziós támogatások egy részét, mintegy 7,5 milliárd eurót (mai áron 3061 milliárd forintot) be kell fagyasztani.

Ez úgy jött ki nekik, hogy először megállapították, hogy elsősorban a cinkelt közbeszerzési pályázatokon folyik el EU-s pénz Magyarországon, majd fogták azt a három operatív programot, ahol a legtöbb pénzt keresztül költenék el közbeszerzéseken (energetika; közlekedés; településfejlesztés) és azok 65 százalékára javasolták a befagyasztást.

Azért csak javasolták, mert a mechanizmus szabályai szerint a büntetés kivetéséről a tagállamok kormányainak kell dönteniük, mégpedig minősített többséggel, azaz az országok legalább 55 százalékának akarnia kell a büntetést, de úgy, hogy ezen országok lakossága a teljes EU népességének 65 százalékát tegye ki.

Érezve a pénzvesztés fenyegetését, a magyar kormány tárgyalni kezdett a Bizottsággal, és megállapodott, hogy 17 területen új törvényekkel, új intézmények felállításával javít a hazai helyzeten. A Bizottság ezért azt javasolta szeptemberben a Tanácsnak, hogy várjon még a pénz befagyasztásával, egyelőre ne döntsön semmit, hátha a magyar intézkedések elégségesek lesznek az aggodalmak eloszlatásához. A Tanács ebbe belement, és a magyar kormány november 19-ig haladékot kapott. A 17 vállaláshoz szükséges törvényeket és kormányrendeleteket a magyar parlament és a kormány határidőre elfogadta.

November 23-án Ursula von der Leyen elnök összeült a mechanizmus ügyében illetékes biztosokkal, és arra jutottak, hogy a 17 vállalásból legalább 3 gyengén valósult meg, és ezért nem oszlottak el a jogállamisági aggodalmaik. Úgyhogy a Bizottság arra készül, hogy fenntartja a pénzbefagyasztásról szóló javaslatát, mintha nem történt volna semmi.

Erről november 30-án, szerdán határoz hivatalosan is a Bizottság, egy olyan ülésen, amin már az összes biztos jelen lesz. Valójában csak aznap dől el, hogy tényleg a szeptemberi javaslat megy-e a Tanácshoz, de óriási meglepetés lenne, ha a Bizottság a saját maga által kiszivárogtatott forgatókönyvet megváltoztatná.

Ez a szigor váratlanul érte a teljes magyar politikai garnitúrát, a kormányt éppen úgy, mint az ellenzéket, mert mindenki arra számított, hogy a 17 vállalás teljesítésével a magyar kormányt e mechanizmus alól kiengedik.

A brüsszeli ügyekben járatos szakértők szerint a magyar kormány néhány igazán durva húzása, például a szankciók ellen szervezett nemzeti konzultáció, vagy különböző tanácsi vétók is hozzájárultak e váratlan szigorhoz. A tagállamok politikusai rászálltak a Bizottságra, hogy legyen minél keményebb a magyar kormánnyal szemben.

Egyrészt az Európai Parlamentben magabiztos többséggel bíró négy frakció (néppárt, szocialisták, liberálisok és zöldek) szavazásokkal és közleményekkel támadták a Bizottságot, hogy ne engedje el a magyar kormány elleni büntetést. Saját hatáskörben megállapították, hogy a 17 magyar vállalásból 14 csak szemfényvesztés, azok nem javítanak érdemben semmin. Jogilag ugyan nekik nem osztottak lapot ebben az ügyben, de ahhoz joguk van a képviselőknek, hogy a teljes Bizottságot megbuktassák, és ezt a fenyegetést elő is húzták. Ezzel párhuzamosan az is kiderülhetett, hogy a Tanácsban meglenne a minősített többség Magyarország ellen, az Orbán-kormány oroszbarát politikája annyira felháborított számos, még vonakodó tagállamot.

A tagállamok pénzügyminiszterei legkorábban december 6-án vitatják meg a Bizottság javaslatát. Navracsics Tibor, az EU-s pénzek megszerzésével megbízott miniszter arra számít, hogy “a Bizottságnak többsége lesz”. Azaz megszavazzák a befagyasztást.

A magyar kormány ennek ellenére is optimista. Arra számít, hogy a befagyasztott pénzt kiolvaszthatják, még mielőtt az nagyon hiányozna. Ágostházy Szabolcs, EU-s pénzek ügyében illetékes államtitkár szerint 2024 nyara előtt még nem hiányozhat ez a pénz, mert addig még az érintett programok után járó pénz be nem fagyasztott 35 százalékát költenénk csak. Másfél év pedig a kormány várakozása szerint elég lesz, hogy újabb intézkedésekkel elérje a magyar kormány a befagyasztás kiolvasztását.

Az RRF pénz beragadása

Az RRF mint fent láttuk, az a pénzhalom, ami eredetileg a járvány okozta gazdasági gondokra lett volna gyógyír, és aminek létrehozásáról 2020 nyarán döntöttek a tagállamok vezetői, és 2021 elejétől létező eszköz.

A tagállamok lehívhatnak belőle vissza nem térítendő támogatást és hitelt is, az utóbbi a nagyobb keret. Azért lehet a legtöbb tagállamnak előnyösebb innen hitelt szerezni, mint államkötvényt kibocsátani vagy bankokhoz fordulni, mert a hitelt az Európai Bizottság veszi fel, aminek a lehető legjobb adósbesorolása van, azaz jóval kisebb a kamat ezen a hitelen, mintha mondjuk a magyar állam venné fel.

A tagállamok által közösen elfogadott szabályok szerint a pénz lehívásához a tagállamoknak tervet kell benyújtaniuk arról, hogyan költenék el. Eleve megszabták, hogy a pénz egy jelentős részét klímavédelmi célokra illetve digitális fejlesztésekre kell fordítani, illetve a tagállamoknak évente kiadott országspecifikus ajánlásokban felsorolt feladatok teljesítésére. (Az ajánlásokat a Bizottság szedi össze, de a Tanács hagyja jóvá, és adja ki minden országnak.) Ha ezeknek a kritériumoknak a terv megfelel, akkor azt a Bizottság javaslatára a Tanács jóváhagyja, és el lehet kezdeni lehívni a részleteket.

Csakhogy ez sem megy automatikusan, mert a Bizottság folyamatosan ellenőrzi, hogy a tervnek megfelelően költik-e a pénzt a kormányok. Mérföldköveket és szupermérföldköveket jelölnek ki mindenkinek, és ha egy szupermérföldkő nem teljesül, akkor teljesen leállítja a kifizetéseket; ha csak egy sima mérföldkő nem teljesül, akkor az adott program kifizetéseit szakítja meg. Tehát nem elég a terv elfogadtatása, menet közben is teljesíteni kell.

A szabályok szerint a vissza nem térítendő keret 70 százaléka elúszik, ha egy tagállamnak 2022 végéig nincs jóváhagyott terve, míg a hitel részről ráér 2023 közepéig megállapodni a Bizottsággal.

A magyar kormány először azt mondta, hogy kell neki a támogatás is, a hitel is. Aztán tavaly tavasszal Orbán Viktor Brüsszelben bejelentette, hogy a hitel egyelőre mégsem kell, aztán idén márciusban levélben tájékoztatta Orbán Viktor von der Leyent, hogy mégis kell.

A támogatási rész felhasználásáról szóló tervet a magyar kormány 2021 május 11-én adta le a Bizottságnak. Ahogy a tagállamok többsége is azokban a hetekben adta le a saját tervét.

A magyar tervet azonban a Bizottság azóta is csak vizsgálja, és nem javasolta jóváhagyásra. Miközben a tagállamok nagy része a vissza nem térítendő támogatásokat elkezdte lehívni, illetve néhány a hitelből is felvett már (például Románia), addig ide egyetlen eurócent sem érkezett az egész RRF-ből. És mint láttuk, ha idén nincs elfogadott magyar terv, akkor a támogatás nagy része örökre elúszik.

A Bizottság a három nagy feltétel közül az országspecifikus ajánlásokban foglalt célok elérése érdekében írt intézkedéseket hiányolta a magyar tervből. Itt visszaköszöntek a feltételességi mechanizmusban is előjött problémák, például a Bizottság azt szerette volna, ha egy jobb és átláthatóbb közbeszerzési rendszerre is költeni szándékozott volna a magyar kormány az RRF-ből.

A Miniszterelnökségen nekiálltak új tervet írni, és állítólag már 2022 nyarára készen volt egy olyan változat, ami teljesen megfelelt a Bizottság elvárásának. Csakhogy közben élesedett a fent részletezett feltételességi mechanizmus is. A Bizottságnál úgy vélték, hogy amíg a mechanizmus ügyében nincs a magyar kormány számára kedvező döntés, addig az RRF tervet sem hagyják jóvá.

Végül ezt az elvet mégsem érvényesíti a Bizottság. A biztosok ugyanis arra készülnek, hogy november 30-án egyszerre javasolják a Tanácsnak, hogy fagyassza be a mechanizmus alapján a kohéziós pénzek egy jelentős részét, de közben hagyják jóvá az RRF-et érintő magyar pénzköltési tervet. Ezzel az RRF pénzek elvi szinten megnyílnak.

Ugyanakkor a Bizottság máris kijelölte az első szupermérföldkövet, amit március végéig kell a kormánynak teljesítenie, ez a bírói önkormányzatiságot erősítené meg. A kormány ezt vállalta is, ezt szokta Orbán Viktor 18. feltételnek nevezni, belekeverve a feltételességi mechanizmus 17, idei évre vonatkozó vállalását a történetbe.

A Bizottság arra készül, hogy a szuper- és sima mérföldkövekkel 2026 végéig újabb és újabb intézkedéseket tud behajtani a kormányon jogállamisági ügyekben. Ezért úgy gondolják Brüsszelben, hogy inkább bővíti a Bizottság a saját mozgásterét a magyar terv elfogadásával, és többet érhet el így, mintha most egyszer és mindenkorra elvenne jó 1500 milliárd forintot a kormánytól.

Hogy ilyen ügyekben tudnak kemények lenni, azt bizonyítja a lengyel példa. A lengyel kormánynak ugyan már lassan fél éve jóváhagyták a pénzköltési tervét, de még egyetlen eurócentet sem adtak belőle Varsónak, mondván rögtön az első szupermérföldkövet sem érték el - ez ott is az igazságszolgáltatási rendszer politikai ellenőrzésének csökkentéséről szól.

Hetes cikkely szerinti eljárás

A fenti két, jogállamisági kérdésekkel összefüggő, komoly pénzügyi téttel bíró ügy mellett van egy harmadik eljárás is Magyarországgal szemben, az úgynevezett hetes cikkely szerinti, ami a nevét onnan kapta, hogy hol van szó róla az EU alapszerződésében.

Ez a 2009 óta hatályos cikkely volt az EU-s intézmények egyetlen eszköze a feltételességi mechanizmus megszavazásáig, amivel egy demokrácia útjáról letérő tagállamot büntetni lehetett.

A cikkelyben foglalt hosszas, és a tagállamok közötti teljes konszenzust előíró eljárás akár arra is kifuthat, hogy egy ország kormányától elvegyék a szavazati jogot a Tanácsban. Ez politikai szinten az EU-ból történő kizárásnak felel meg. Soha, egyetlen országgal szemben sem vetettek ki ilyen büntetést.

Azonban két tagállammal szemben folyik eljárás a hetes cikkely alapján: Lengyelország ellen az Európai Bizottság kezdeményezett ilyet, a bírói kar politikai regulázása miatt; Magyarországgal szemben pedig az Európai Parlament, a demokratikus rend általános eróziója miatt. Az erről szóló döntést az EP az úgynevezett Sargentini-jelentés elfogadásával fejezte ki, amit idén ősszel egy második határozattal frissített fel, ami még keményebb hangvételű, mert a magyarországi kormányzást már egyenesen hibrid rezsimnek, és nem demokratikus államszervezésnek nevezik benne.

A cikkely alapján indított eljárás gyakorlati következménye, hogy nagyjából félévente egyszer a tagállamok miniszterei “meghallgatják” zárt ajtók mögött a magyar igazságügyi minisztert, azaz kínos kérdéseket tesznek fel neki, aggodalmaikat fejezik ki. Elvben valamikor e meghallgatások nyomán a tagállamoknak el kellene dönteniük, hogy kiengedik-e az eljárás alól Magyarországot, vagy egy új szintre emelik azt, előkészítve a szavazatmegvonással fenyegető büntetést. Csakhogy ezt a döntést immár negyedik éve nem akaródzik a magyar, és ötödik éve a lengyel ügyben meghoznia a Tanácsnak.

Ez az eljárás pénzmegvonással nem fenyeget, viszont a magyar jogállamisági helyzetre való figyelmet ébren tartja, és hivatkozási alapot biztosít a többi eljárásra.

Egyéb eljárások

A három, fenti intézkedéssorozat mellett számos kötelezettségszegési eljárás is folyamatban van a magyar kormány egyes törvényeivel szemben, amelyek egy része már bírósági szakaszba is lépett. A gyermekvédelminek nevezett homofób törvénytől a külföldi autótulajdonosokat benzinársapkából történő kizárásáig elég sok, a magyar kormány számára érzékeny ügy van köztük.

Ide tartozik az a vita is, ami alapján a magyar kormány egy alkotmánybírósági ítéletre hivatkozva fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos EU Bíróságon hozott ítéleteket ne teljesítsen.

Szerdán két, látszólag ellentétes döntés jöhet

Ami most aktuálisan izgalmas, az a fenti eljárások közül két ügyet érint: a feltételességi mechanizmust és az RRF-et.

A Bizottság várhatóan a pénzbefagyasztás élesítését kéri a Tanácstól a mechanizmus alapján; illetve a magyar pénzköltési terv jóváhagyását az RRF keretet illetően.

Látszólag az egyik kezével ad, a másikkal pedig elvesz a Bizottság. A valóságban viszont húzza tovább a tárgyalásokat a magyar kormánnyal, kezében tartva a lehetőséget, hogy majd akkor ad pénzt, ha még több területen sikerül reformokra, törvénymódosításokra, a korrupció visszaszorítására rávennie a budapesti vezetést.