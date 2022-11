Influenszerbotrány a jobboldalon: kilép a Fidelitasból és a PS Tv-t is otthagyja Tóth Bettina😑

Rég volt utoljára olyan, hogy valaki nem bukott le nyilvánosan jachtos szexpartival vagy egy brüsszeli orgiából az ereszen lecsúszva, mégis otthagyta a Pártot. Márpedig most azt jelentette be Tóth Bettina fideszes influenszer, hogy kilép a Fidelitasból, és egy ideig nem lesz látható a PS Tv-ben sem.

photo_camera Tóth Bettina fideszes influenszer a Hit Rádióban 2022. november 25-én. Fotó: Hit Rádió/Youtube

A hír bejelentésekor csak homályosan utalt arra, hogy valami méltánytalanság történhetett:

„A mai napon kiléptem a Fidelitas-ból.

Ahogy eddig, a jövőben is szeretném őszintén megosztani veletek a véleményem mindenről, úgy tűnik, egyedül kell járnom ezen az úton.

Mivel saját gyermekkoromban is rengetegszer megtapasztaltam, hogy az igazságtalanság ellen nem lép fel senki, ezért megfogadtam, én nem leszek ilyen.

Minden egyes bűnelkövető influencerről szóló vagy sima leleplező anyagomnál vállaltam a kockázatot, hogyha nincs igazam beperelhetnek vagy lejárathatnak, ezen nem is fogok változtatni.

Fiatal vagyok, nekem még bőven nem a tisztségekkel kell foglalkoznom, hanem azzal, amiért jobboldali vagyok, az értékeimmel, ezekért pedig akkor is ki fogok állni, ha valaki hiábavalónak hiszi.

Most is az értékeimet fogom követni, mától független-jobboldali influencerként.

Köszönöm a Fidelitasnak a 2 évet, sok jó emberrel volt lehetőségem megismerkedni! További sok sikert kívánok!

Egy ideig a PS Tv műsorain sem láthattok, egyelőre nem tudom, meddig.🙂”

Tóth Bettina a múlt héten ezt posztolta azon vitatkozva, neki egész jó az organikus elérése a titokzatos milliárdokból a Fidesz mellett kampányoló influenszerekéhez képest:

Aztán Tóth Bettina egy Instastoryban egyenesen a fideszes Alapjogokért Központnál tevékenykedő Megafon-vezérbe, Kovács Istvánba állt bele:

Persze még az is lehet, hogy az egész csak egy zseniális virtuális pankráció, rogánista médiahack, amiben a 2017-es X-faktor szereplője háborúba megy a Megafon Cinematic Universe ellen, ugyanis egy nap után is egyelőre csak a tokától bokáig orbánista Mandiner számolt be a hírről.

Utoljára nagy nyilvánosság előtti Fidelitas-kilépés 2016 elején történt, amikor Kerékgyártó Gábor a Fidelitas füzesgyarmati „wellness disznóvágásán” a beszámolók szerint erősen ittas állapotban, verekedni kezdett. Kerékgyártó ezután ki is lépett a szervezetből, pontosabban lemondott a „pártoló tagságáról”, mert már elmúlt 35 éves, ami akkor a tagság felső korhatára volt.