Lezárult a várhatóan utolsó klasszikus népszámlálás Magyarországon

Sikeresen zárult a 2022. évi népszámlálás, jelentette 2022. november 29-én kiadott közleményében a Központi Statisztikai Hivatal. Mint írják, minden bizonnyal az idei volt az utolsó hagyományos népszámlálás, amikor kérdőíveken mérték fel a népességet, a következő népszámláláson várhatóan már kizárólag "adminisztratív források feldolgozásából", vagyis a meglévő állami nyilvántartások alapján mérnék fel az ország népességét.

photo_camera Az idei népszámláláson a válaszolók bő kétharmada maga töltötte ki a kérdőívet online. Fotó: Kovács Anikó/MTI/MTVA

A közlemény szerint november 28-án véget ért a pótösszeírás, az abban résztvevőkkel együtt 4,6 millió lakáskérdőív, összesen 9,2 millió személyi kérdőív érkezett be a népszámlálás rendszerébe, az utóbbi a becsült népesség 96 százaléka, vagyis a KSH előzetesen 9,58 milliósra becsli az ország népességét. A még hiányzó adatokat már most állami adatbázisokból pótolják.

A KSH közleményében megköszönte a lakosság együttműködését, külön kiemelve, hogy a népszámlálás online szakaszában 3,2 millió címről összesen 7 millió személyi kérdőív érkezett be a rendszerükbe. Ez minden várakozásukat felülmúlta. De hálásak voltak azoknak is, akik számlálóbiztosaikkal együttműködve töltötték ki a kérdőíveket, mert a visszajelzések alapján "többségében megértőek voltak a népszámlálással, az adatgyűjtés céljaival kapcsolatban, és támogatták a számlálóbiztosokat munkájuk elvégzésében". Köszönetet mondtak a számlálóbiztosoknak is, akik "a főszereplői" voltak a népszámlálásnak, melynek sikeres lebonyolításához elengedhetetlen volt "áldozatos tevékenységük".