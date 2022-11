Orbán megint megígérte, hogy jövőre döntenek a finnek és a svédek NATO-csatlakozásáról

Twitteren is megígérte Orbán Viktor Sanna Marin finn kormányfőnek, hogy az Országgyűlés a következő ülésszak elején dönt a finnek és a svédek NATO-csatlakozásáról. Erről mondjuk már korábban is volt szó, de eddig nem lett belőle semmi.

1/2 Dear @MarinSanna, between true friends there is no need to ask to clear the air: Hungary has never linked and will never link any other issue to the matter of EU funds.