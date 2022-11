Perverziónak bélyegezte a Kreml Ferenc pápa bírálatát

Az orosz hadsereg csecsen és burjat katonái a legkegyetlenebbek, nyilatkozta Ferenc pápa az America című jezsuita magazinnak, kiváltva ezzel a Kreml haragját. A katolikus egyházfő az interjújában arról is beszélt, hogy az 1930-as években több millió ember halálával járó ukrajnai éhínség, a holodomor népirtás volt.

photo_camera A pápa Putyinnal 2019. július 4-én a Vatikánban. Fotó: HANDOUT/AFP

Az America újságírói az interjúban szembesítették a pápát azzal a kritikával, hogy nem ítélte el kellő súllyal Oroszország ukrajnai agresszióját. Erre válaszolva kezdte fejtegetni a pápa, hogy sok értesülést kap az orosz katonák kegyetlenségeiről. "Általában talán azok a legkegyetlenebbek, akik bár Oroszországból származnak, de nem az orosz tradícióból. Mint a csecsenek, meg a burjátok, és így tovább" - mondta Ferenc.

Az orosz kormány reakciójában "perverziónak" minősítette a pápa szavait, mondván Oroszország összes nemzetisége "egy család".

A pápa arról is beszélt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel többször is beszélt telefonon, míg Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a szentszéki nagyköveten keresztül tartja a kapcsolatot. A hallgatását ért bírálatokra pedig azzal reagált, hogy "mindenki ismeri az álláspontomat, Putyinnal vagy nélküle, anélkül is, hogy megnevezném". (Via BBC)