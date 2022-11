Rámozdult a kínai karhatalom a tüntetőkre

Nagy erőkkel vonultak utcára hétfőn a kínai rendőrök azután, hogy vasárnap évtizedek óta nem tapasztalt tiltakozási hullám söpört végig az országon. Ez utóbbi mikéntjéről és okairól Bede Márton írt hétfőn, most legyen elég annyi, hogy az országban, ahol az 1989-es demokráciapárti tüntetések óta lényegében azért építettek ki szigorú megfigyelőállamot, hogy minden hasonló tiltakozást csírájában elfojtsanak, városok tucatjaiban tartottak demonstrációkat széles néprétegek.

photo_camera A hétvégi tüntetések szimbólumával, egy üres A4-es lappal tiltakozók Peking egyik főútvonalán. Fotó: Kyodo via Reuters Connect

Hétfőn a jelentések szerint tiltakozásokra már nem nagyon volt mód. Sanghajban rendőrkordonokat emeltek a tiltakozások fő útvonala mentén, és a rendőrök többeket is előállítottak. A közegek belenéztek a járókelők telefonjába is, Kínában betiltott VPN-applikációk és a Telegram után kutatva - utóbbi titkosított kommunikációra is alkalmas app, amin a vasárnapi tüntetéseket szervezték, Kínában VPN nélkül használhatatlan, írj a BBC.

Pekingben pedig teljes valójában mutatkozott meg a megfigyelő állam. A Guardian számolt be egy nő esetéről, aki pénteken öt barátjával volt kint az egyik tüntetésen. A demonstráción a rendőrök senkit se igazoltattak, másnap mégis mind a hatukat telefonon hívta a rendőrség, tájékoztatást követelve előző napi mozgásukról. Az egyik barátját, miután nem volt hajlandó felvenni a telefonját, személyesen keresték fel otthonában. „A nevemen szólított, és azt kérdezte, jártam-e a Liangma folyónál tegnap este. Pontos tájékoztatást kért a résztvevők számáról, hogy mikor mentem, és hol hallottam a demonstrációról. Majd közölték, hogy a tegnap esti tüntetés illegális gyűlés volt, és ha követeléseink lennének, azokat a megfelelő csatornákon kéne továbbítanunk” - nyilatkozta a neve elhallgatását kérő tüntető az AFP-nek.

Az AFP beszámolója szerint „nem világos”, hogyan fedhette fel a rendőrség a tüntetők személyazonosságát úgy, hogy senkit se igazoltattak.

Sanghajban ennél is szigorúbb volt a fellépés, mint már írtuk, itt az utcán igazoltattak és kutattak át telefonokat. Vasárnap ugyanitt több órára őrizetbe vették Ed Lawrence-t, a BBC újságíróját, akit a rendőrök meg is vertek. Rishi Sunak brit miniszterelnök „megrázónak és elfogadhatatlannak” nevezte Lawrence őrizetbe vételét, és jelezte, hogy Nagy-Britannia aggályait fogja kifejezni Kína felé a tüntetésekre adott hatósági válasz miatt.

A BBC beszámolója szerint a hétvégi demonstrációk óta turbófokozatba kapcsolt a cenzúra is, mely igyekszik miden nyomát eltüntetni a demonstrációknak az online térből. (Via The Guardian, BBC)