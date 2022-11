Több mint tíz év börtönbüntetést kapott a most húszéves férfi, aki két volt barátnőjét is megpróbálta megölni

A Fővárosi Főügyészség még 2020-ben emelt vádat a most húszéves férfi ellen, aki 15 évesen többször bántalmazta barátnőjét, akit később, már 16 éves korában a Dunába lökött és megkéselt. A Fővárosi Törvényszék 2022 nyarán kihirdetett ítéletével a vádlottat bűnösnek mondta ki előre kitervelten, különös kegyetlenséggel és több emberen elkövetett emberölés kísérlete és más bűncselekmények miatt, amelyekért halmazati büntetésül 12 év fiatalkorúak börtönében végrehajtandó szabadságvesztésre és 8 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Az ítélet szerint a vádlott már 15 évesen is többször bántalmazta barátnőjét, aki emiatt elhagyta őt. A szakítást nem akarta elfogadni, ezért a vádlott 2018 márciusában elcsalta a lányt Budapest IX. kerületébe, a Ráckevei Duna-ághoz, ahol öt méter magasról a 0 fokos vízbe lökte. A lány ki tudott úszni a partra, de ott a vádlott „összekaszabolta” egy késsel, majd az életveszélyes állapotba került lányt otthagyta a vízparton. A lány telefonon még segítséget tudott kérni telefonon, később pedig feljelentette a vádlottat.

Miután elindult a büntetőeljárás, a vádlott házi őrizetbe került, ekkor ismerkedett meg a neten egy fiatalkorú lánnyal, aki rendszeresen felment hozzá a lakásra. Az ügyészség közleménye szerint ennek a kapcsolatnak is szakítás lett a vége, amit a vádlott megint nem tudott elfogadni, ezért levágta a bokájáról a nyomkövetőt, és egy bicskával elment a lány lakóhelyére. Ott „szóváltásba keveredett” a lány anyjával, akit négyszer is megszúrt a mellkasán és a karján, majd a lányt is mellbe szúrta, aztán „további kilenc alkalommal testszerte” összeszurkálta. Mindketten kórházba kerültek, és túlélték a támadást.

Az elsőfokú ítélet ellen a fiatalkorúak ügyésze a jelenleg 20 éves vádlott terhére hosszabb tartamú szabadságvesztés és mellékbüntetés kiszabásáért, a vádlott és védője pedig enyhítésért fellebbezett. A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a Fővárosi Ítélőtáblánál előterjesztett indítványával a vádlott büntetésének súlyosítása mellett, a védelmi fellebbezések elutasítását kezdeményezte. A Fővárosi Ítélőtábla 2022. november 24-én kihirdetett és jogerős határozatával az elsőfokú büntetőítéletet helybenhagyta.