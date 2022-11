Amikor a magyar diplomácia hirtelen érzékeny lett arra, hogy kikkel ül le egy asztalhoz

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb cikkeivel. Például ezekkel:

Lékérdések

photo_camera Orbán Viktor május 30-án Brüsszelben. Fotó: BART MAAT/ANP via AFP

Szerdán fontos bejelentéseket tehet Brüsszel a magyar uniós forrásokkal kapcsolatban, és mint kedd reggel írtuk, várhatóan az EU-s eljárások részben befagyasztják, részben lelassítják, és rendszeresen új feltételekhez kötik a Magyarországnak járó pénz felvételét. Feltehetően ezért újabb engedményekre is kényszerülhet a magyar kormány. A nap folyamán a brüsszeli kapcsolattartással megbízott miniszter, Navracsics Tibor is megerősítette, hogy úgy tudja, az Európai Bizottság javasolni fogja a 3000 milliárdos uniós támogatás felfüggesztését, ugyanakkor arra számít, hogy a magyar helyreállítási tervet elfogadják majd.

Közben itthon a kormány ismét meghosszabbította a veszélyhelyzetet, ezúttal hét hónappal, Orbán egy rendezvényen arról beszélt, hogy járulékcsökkentésre már nem maradt forrás a költségvetésben, az egészségügyi államtitkár pedig felvetette, hogy mérni kéne és nyilvánosságra hozni a kórházi osztályok teljesítményét.

Emellett írtunk arról is, hogy

A Lakmusz megnézte, hogy tényleg olyan idős-e a magyar tanári kar, mint ahogy ezt a Facebookra posztolt korfák alapján sejteni lehet, a Qubiton meg arról született cikk, hogy a diplomás szülők egy luxusautó árával többet fordítanak a gyerekükre, mint az alapfokú végzettségűek.

Ahonnan már kivonult az állam

A Szimbiózis Alapítvány Baráthegyi Majorságában nemcsak lakhatást biztosítanak a fogyatékossággal élő embereknek, de munkát is adnak nekik, és terápiával, nappali ellátással, szállítással, mindenféle programokkal segítik a családokat, amelyeknek fogyatékossággal élő gyerekük van. A magas rezsiárak miatt viszont bajba kerültek, mert civil szervezetek által fenntartott szociális intézményekre nem vonatkozik a rezsitámogatás.

A háború

photo_camera Fotó: BEATA ZAWRZEL/NurPhoto via AFP

A nap folyamán beszámoltunk arról, hogy a NATO tagállamok külügyminisztereinek találkozóján eldőlt, hogy télire megnövelik Ukrajna támogatását, mivel Moszkva az ukrán energiahálózat célzott pusztításával kemény helyzetet hozott létre. A bukaresti találkozó helyszínén ott van az ukrán külügyminiszter, de az ülésen nem vehetett részt, a Financial Times információi szerint azért, mert Budapest ezt nem engedte. Később Szijjártó is megerősítette, hogy tényleg ez a helyzet, a kárpátaljai magyarok helyzete miatt. Ott volt Bukarestben a svéd és a finn külügyminiszter is, akik csatlakoznának a NATO-hoz, de akik kérelmét a törökök mellett a magyarok sem hagyták még jóvá. Orbán ezzel kapcsolatban ismét azt üzente, hogy jövő év elején kerülhet sor erre.

Ezen kívül írtunk arról, hogy már több mint 100 milliárd dollár az ukrán államadósság, meghalt a fronton egy zambiai diák, akit a börtönből toboroztak be zsoldosnak az orosz wagneresek, hogy egy ismert ukrán író holttestét is megtalálták az izjumi tömegsírban, míg Olena Zelenszka arról beszélt Londonban brit politikusok előtt, hogy az oroszok fegyverként használják a nemi erőszakot a háborúban.

Az orosz propagandabirodalomban eközben már arról beszélnek, hogy nem a hágai bíróságtól, hanem a katonai vereségtől kell félni, míg a Kreml perverziónak bélyegezte Ferenc pápa bírálatát. Szintén a háborúhoz is kapcsolódó hír, hogy Németország bejelentette, hogy 2026-tól évi kétmillió tonna katari LNG-re szerződtek le

A vb másik oldala

photo_camera Iráni szurkolónő véres könnyeket szimbolizáló arcfestéssel az Ahmad Bin Ali Stadionban Irán és Wales meccse előtt. Fotó: GIUSEPPE CACACE/AFP

A pályán történtekkel továbbra sem foglalkozunk részletesen ebben a hírlevélben, hiszen van erre külön, tematikus hírlevelünk, melyre itt lehet feliratkozni, de a vébé focin túlmutató fejleményeit érdemes azért itt is rögzíteni. Egyrészt azt, hogy először mondta ki katari vb-szervező, hogy több százan meghaltak az építkezések alatt. És írtunk arról is, hogy kínzással és börtönnel fenyegették az első meccsük előtt tiltakozó iráni focisták otthon maradt rokonait. Sejthető volt, hogy ilyesmi lehet a háttérben, mivel a második meccsen már énekelték a játékosok a himnuszt, de látszott, hogy egyáltalán nem jókedvűkben.

Divatbotrány

photo_camera Fotó: Gabor Miklosi

Senkit nem zavart, hogy a Balenciaga a mocskot vagy a háborút a luxustermékei háttérmotívumaként használja, de a BDSM plüssmackók soknak bizonyultak. Most magyarázkodnak, hogy sem a gyerekpornó terjesztését, sem a gyerekbántalmazást nem támogatják.



Írtunk még arról is, hogy

Film

És egy ajánló a végére: játékfilm készült Serrano, az ütőképes rapper történetéből, melynek forgatókönyvét 2016-is videónk ihlette.