Harmincból húsz ágyat megszüntetnek az Uzsoki Utcai Kórház tüdőgyógyászati ügyeletén

A kórház orvosigazgatója jelezte a Nemzeti Népegészségügyi Központnak, hogy csütörtöktől, azaz december elsejétől 30-ból 20 ágyat megszüntetnek a tüdőgyógyászati ügyeleten - számolt be róla az RTL Híradó.

A kórházban csak két tüdő szakgyógyász maradt elvándorlás és nyugdíjazás miatt. Az orvosigazgató levelét Kunetz Zsombor, a 444 Röntgen blogjának szakértője mutatta be. Kunetz azt mondta, a rendszeres ügyelet megszűnik, köztük a hajléktalanok tüdőgyógyászati ellátása is. A kórház korábban fontos szerepet töltött be a covidosok ellátásában is, és keddenként látott el ügyeleti szerepet az akut tüdőgyógyászati ellátásban. Ezt mondták most le. A feladatokat a Semmelweis Egyetem Üllői úti klinikája veszi át.

Az Országos Orvosi Főigazgatóság az RTL Híradónak azt válaszolta, a kórházban továbbra is folyamatos a tüdőgyógyászati készenlét, illetve a tüdődaganatos páciensek ellátása. Dolgoznak rajta, hogy a szünetelő ellátások továbbra is elérhetőek legyenek.