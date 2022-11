Kormányinfó: mit miért mond a kormány az EU-s pénzek befagyasztásáról?

photo_camera Fotó: Bankó Gábor

Navracsics szerint a mostani szigorítás akár jó is lehet, hiszen például az Integritás Hatóság már Szlovéniában és Olaszországban is létezik, így már három tagállamban is lehet. Navracsics szerint ha szigorúbb korrupcióellenes szabályok lesznek, az az egész EU-nak példát mutathat.