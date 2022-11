Stresszmentes karácsony a Müpával

A Müpa az idei adventi időszakban számos szívhez szóló, kikapcsolódást segítő és hasznos meglepetéssel készül, ezzel is segítve a stresszmentes ráhangolódást a közelgő ünnepekre. Az intézmény az együtt töltött pillanatokat bearanyozó és a hosszú téli estéket értékes tartalommal megtöltő weboldalt hozott létre, hogy mások mellett fenntartható ajándék- és dekorációs ötletekkel, Müpa-sztárok kedvenc receptjeivel, mindenki számára elérhető koncertfelvételekkel, podcastepizódokkal és dalválogatásokkal kedveskedjen nézőinek, a felnövekvő generációkra gondolva pedig hangszer- és kottagyűjtő jótékonysági akciót indít.

Elcsépelhetetlen igazság, hogy a zene jobbá teszi az életünket: akár élvezettel hallgatjuk, akár gyakoroljuk, a muzsika jótékony hatásai elvitathatatlanok. Ám a zenetanulás felemelő élménye sajnos nem mindenkinek adatik meg. Éppen ezen szeretne változtatni a Müpa jótékonysági akciója, amelynek keretében megkímélt állapotú, kisebb, kézben szállítható méretű hangszereket és feleslegessé vált eredeti kottákat várnak adományozásra, hogy azok később a jövő kis muzsikusainak fejlődését szolgálhassák. Akik csatlakozni szeretnének ehhez a karácsonyi küldetéshez, a felajánlott kottákat és hangszereket a Müpában adhatják le. A jótékonysági akció keretében összegyűjtött hangszerek állapotának felmérése után – amennyiben szükséges – a Müpa munkatársai megtisztítják azokat, illetve elvégzik rajtuk a szükséges javításokat, majd 2023 folyamán a Partneriskola-programban részt vevő, rászoruló intézményeknek adják át, hogy a zene öröme mindenkihez elérhessen.

Hogy a karácsony valóban a szeretetről és a közösen átélt örömökről szólhasson, a Müpa ünnepi weboldala hasznos ötleteket, az ellazulást támogató programajánlatokat és szórakoztató tartalmakat rejt. Az elkövetkezendő időszakban hasznosítható és élvezettel „fogyasztható” meglepetések között megtalálhatók az intézményhez kötődő hazai és nemzetközi sztárok, valamint az évad művészeinek kedvenc receptjei, így mindenki az asztalra varázsolhatja mások mellett Grecsó Krisztián, Fischer Ádám vagy épp Boldoczki Gábor trombitaművész, Varga Judit zeneszerző egy-egy kipróbált fogását, miközben főzéshez, vendégváráshoz és fáradtság ellen bevethető dalválogatásokból meríthet jókedvet és energiát, vagy a Müpa számos podcastadása közül választhatja ki a kedvére valót. De azokra is gondoltak, akik a gasztronómia mellett más területen is próbára tennék magukat, és a fenntarthatóság is szívügyük: a „Csináld magad!” és a „DIY dekorációs ötletek” menüpontokat választva saját gyártású ajándékokhoz és újrahasznosított papírdíszek elkészítéséhez találhatnak kreatív útmutatókat. A tervezgetés esetleges feszültsége biztosan elillan az „Ünnepi kihívás – Művészek párbaja” videósorozat epizódjai láttán, amelyekben a Müpában fellépő művészek, Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, Vitáris Iván, Héra Barnabás és Springer Márton, valamint Bognár Szilvia és Balogh Kálmán mérik össze tudásukat és ügyességüket olyan tipikusan karácsonyi feladatok kapcsán, mint a fenyőfa talpba faragása, a mézeskalács-díszítés vagy éppen a nem szokványos formájú tárgyak esztétikus becsomagolása. A legkisebbek szülei a „Karácsony Junior” menüpontban található színezőkkel foglalhatják le csemetéiket, és ha végre elérkezik a lazítás ideje, a család együtt nézheti a rendhagyó filmajánlók alapján választott remekeket, vagy elmerülhet a Müpa (ebben az időszakban) mindenki által regisztráció nélkül elérhető médiatárában, amely ráadásul újabb, eddig nem látott koncertfelvételekkel bővült.

A zökkenőmentes, békés, tartalmas ünnepléshez az érdeklődők a karacsony.mupa.hu oldalon találják a tippeket.