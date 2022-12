Drágább, de jobb ellátást hozhat az idős betegeknek, ha elveszik a kórházaktól az „elfekvőket”

Régóta halogatják, de most tényleg elveszik az ápolási osztályokat a kórházaktól, és átadják a szociális szférának.

A váltás jobb körülményeket hozhat az „elfekvőkön”, de valószínűleg többet kell majd fizetni.

Az ellenzék szerint ezért emberek fognak kiesni az ellátásból, a terület egyik fő szakértője, Dózsa Csaba viszont nem aggódik emiatt.

A mélyreható változáshoz biztosan kellene idősotthonokat építeni, fejleszteni, bővíteni. Erre most nincs pénz.

Ahogy öregszik a társadalmunk, egyre élesedik a kérdés, hogy mit kezdjünk a betegségekkel küzdő vagy egyszerűen életkoruk miatt segítségre szoruló idősekkel. Most jóformán a szerencsén, pontosabban a család anyagi helyzetén és a környékbeli ellátórendszeren múlik, kik tölthetik méltóságban az egyre hosszabbra nyúló öregkori éveket.

Akik odahaza ápolják idős szüleiket, és emiatt nem tudnak teljes munkaidőben dolgozni, mindössze bruttó 43 ezer forintot kapnak az államtól. A házi segítségnyújtás, vagyis amikor az önkormányzat napi pár órában küld ki gondozót, sok településen nehezen elérhető, egy 2019-es tanulmány szerint csak a 65 év felettiek 7 százaléka tud élni vele.

Sokan bentlakásos ellátásra szorulnak, de ott sem jobb a helyzet, 2019 végén 30 ezren vártak idősotthoni férőhelyre (frissebb adatot nem tettek közzé). Ezekben rég nem kártyázgató, sétálgató, kertészkedő idősek laknak, hanem zömmel fekvőbetegek, gyakran demensek, akik legalább négy óra ápolásra szorulnak. Ez sokszor összetett ellátást jelent a sebek kezelésétől a katétercseréig.

A kórházak ápolási osztályain – korábbi nevükön az „elfekvőkön” – is ellátnak hasonló helyzetben levő, nagyrészt 75-80 év feletti időseket. A helyi viszonyoktól függ, kik kerülnek ide, kik a szociális otthonokba, és kik maradnak otthon, többnyire ápolás nélkül.

photo_camera A kép egy szociális otthonban készült 2022 szeptemberében Fotó: Bankó Gábor/444

A kormány az új egészségügyi törvénycsomag részeként elvenné ezeket az ágyakat az egészségügytől, és átadná a szociális szektornak. Azt mondják, azért, mert ezeknek az embereknek többnyire nincs szükségük kórházi ellátásra, és jobb helyen lennének egy szociális intézményben, ahol fizikai, mentális és egészségügyi gondoskodást is kapnak. (Bővebben az egészségügyi csomag többi részéről: „Nehezebb lesz munka után orvoshoz menni, szakrendelések is eltűnhetnek”.)

A szociális otthonoknak szigorúbb előírásoknak kell megfelelniük, ezért az új rendszerben néhány hónapon belül javulhat az ellátás, komfortosabb elhelyezést kaphatnak a rászoruló idősek, mondja Dózsa Csaba egészségügyi közgazdász, a Miskolci Egyetem docense, aki régóta foglalkozik azzal, hogyan lehet az egészségügy és a szociális terület integrálásával fejleszteni az idősellátást. Erre számos nemzetközi példát találunk, többek közt Hollandiában, Belgiumban, Finnországban vagy Németországban, ahol külön ápolásbiztosítási rendszert is működtetnek. Itthon most ennek a töredékéről van szó.

Dózsa szerint a fenntartóváltás azért hozhat viszonylag gyors javulást, mert az idősotthonokban rendelet szabályozza, hány négyzetméter jusson egy ellátottra, könnyebb kapcsolatot tartani a rokonokkal, mindenki magával viheti a személyes tárgyait és bútorait, sőt extra foglalkozásokat is tartanak, főleg a mentális képességek megőrzése érdekében.

Ehhez képest a kórházakban sokszor zsúfolt kórtermekbe fektetik az időseket, az ápolók nem kötelesek sétálni vinni őket, a mentálhigiénés gondoskodás pedig szinte elképzelhetetlen. Gyakran ezekre az osztályokra kerülnek a hospice ellátásból kimaradó végstádiumú rákbetegek is, akiknek így esélyük sincs megfelelő körülmények közt tölteni utolsó heteiket.

Évek óta halogatják

A kormány nem először fut neki a témának. 2014-től Czibere Károly szociális államtitkár, majd 2015-től az egészségügyért felelős Ónodi-Szűcs Zoltán is forszírozta az átalakítást.

A kormányközeli Magyar Idők 2016-ban arról írt, 22 szakápolási központot hoznának létre közel háromezer idős számára. Részben új épületeket húztak volna fel, az elsőt Mátészalkán, de ez még 2017-ben is csak terv volt, amiből azóta se lett semmi.

Dózsa akkoriban részt vett a háttértanulmányok elkészítésében, szerinte végül „politikai vállalás hiányában” akadt el a dolog.

Ráadásul közeledtek a választások is, a kormány pedig nem akart zavart okozni az egészségügyben. Bár az átszervezés bővülést, fejlődést jelentett volna a szociális szektor számára, az átkerülő ápolók lefokozásként élhették volna meg, hogy többé nem egészségügyi alkalmazottak. Egy szakértő forrásunk szerint ettől rettentek meg, és ez magyarázza azt is, hogy Ónodi-Szűcs elődei miért zárkóztak el az ötlettől.

Építkezések helyett annyi fért bele, hogy 2017-től az idősotthonok szakápolási férőhelyekre is kérhetnek engedélyt. Ha megteszik, hivatalosan szakápolási központokká válnak, de ez igazából csak arra jó, hogy törvényessé váljon, amit évek óta csinálnak: ápolást igénylő idős betegeket látnak el.

photo_camera Czibere Károly és Ónodi-Szűcs Zoltán 2015-ben Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

Most pénz nélkül próbálják

Dózsa úgy látja, az új egészségügyi államtitkár, Takács Péter ismeri a megfelelő szakmai anyagokat, és valóban építene is rájuk, amit örömtelinek tart.

De a mostani tervek visszafogottabbak a korábbiaknál. Czibere és Ónodi-Szűcs a krónikus ágyakat is átadták volna a szociális szektornak, ezeket egyelőre békén hagyják, és a gazdasági válság miatt szóba sem jön, hogy ápolási központokat építsenek. A kormánynak készített előterjesztés szerint az egész átszervezésre egy forintot sem költenek.

Dózsa szerint hosszabb távon többre van szükség a mostani törvényjavaslatnál.

„Ez a keretszabályozás akkor ér valamit, ha tesznek mögé beruházást, komfortosítják az intézményeket, akár bővítenek egy-egy szociális otthont, hogy beférjenek az ápolási ágyak” - mondta. Dózsa szerint első lépésként elég lenne meghirdetni „egy-két milliárd forintot, hogy az átkerülő részlegek pályázhassanak új ágyakra, felszerelésekre”.

Azt mondta, pár éven belül át kellene adni a krónikus ágyak egy részét is (most nyolcezer ilyen van), és 6-8 éven belül minden megyében lehetnének intézmények, ahol egyszerre képesek szociális és egészségügyi ellátást nyújtani.

Kérdőjelek

Egyelőre nem tudni, pontosan melyik idősotthonok vennének át ágyakat, és mennyit. A törvényjavaslat szerint erről az egészségügyért felelős miniszter adhat ki rendeletet, ha egyetért vele a szociális ügyekért felelős miniszter. Megkönnyíti a dolgot, hogy mindkettőt Pintér Sándornak hívják.

Elképzelhető, hogy minden megyében egyesével fognak megállapodni az idősotthonok fenntartóival, köztük egyházakkal, önkormányzatokkal és magánvállalkozásokkal. Lehetséges az is, hogy Pintér egyszerűen kijelöli, ki mennyi ágyat kap. Dózsa fontosnak tartaná, hogy ez a folyamat átlátható legyen.

Egyelőre az sem teljesen világos, honnan fognak ágyakat elköltöztetni, és honnan nem. A javaslat alapján inkább az 50 ágynál kisebb osztályokat mozgathatják majd, de azokat sem feltétlenül.

Drágább lehet

A kórházak ápolási osztályain eddig minimális térítési díjat kellett fizetni, de az új fenntartók többet is kérhetnének. Aki ezt nem fogadja el, és nincs szüksége kórházi kezelésre, azt az orvos hazaküldheti – ahol a családtagjai eddig sem tudtak gondoskodni róla.

Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke emiatt mondta a hvg-nek, hogy bár alapvetően támogatja a koncepciót, „megvan annak a veszélye, hogy a rendszerből kikerülők nem kapnak megfelelő ellátást, és nem lesz elég pénzük az ápolásuk finanszírozására”.

Az ellenzék is fizetős idősellátásról beszél. A párbeszédes Szabó Tímea összekapcsolta az átszervezést azzal a törvénymódosítással is, ami szimbolikusan csökkentette az állam szerepet a szociális biztonság terén.

Dózsa viszont nem tart attól, hogy emberek maradnak ellátatlanul. Szerinte a jogszabályok most is garantálják, hogy a rászorulók kedvezményt kapjanak, amúgy pedig indokolt, ha a jobb szolgáltatásért a mostani napi 2-3 ezer forintnál valamivel többet kell fizetni.

Toborozni kell

A törvényjavaslat szerint az ápolási osztályok dolgozóit is átvennék az új fenntartók, de nem kereshetnének kevesebbet, mint eddig.

Könnyen lehet, hogy az egészségügyi dolgozók többsége inkább másik kórházi osztályon folytatná ahelyett, hogy szociális dolgozóvá váljon. Kérdés, hogy ha ez így lesz, honnan szereznek elég szakembert.

Dózsa szerint muszáj lesz toborozni, de nagyjából 2500 ágy átvétele nem megoldhatatlan probléma. Az ágyak nagyjából 40 százaléka most is üres, ami főleg az első covidhullám nagy kórházkiürítésének tudható be. 2019-ben még az ápolási ágyak 90 százalékán feküdt valaki, tavaly csak 59 százalékán.

Kunetz Zsombor orvos emiatt írta a blogján, hogy a mostani adatok valójában nem tükrözik, mennyi ápolási ágyra lenne szükség. Szerinte félő, hogy ha csak a most használt 1300 ággyal számolnak, az kevés lesz, és nem lesz hova küldeni az ápolásra szoruló betegeket a „rendes” kórházi ágyakról, amikből meg másoknak nem jut majd elég.