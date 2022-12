Elfoglalt egy róka egy budapesti útkereszteződést, sőt megfutamította a rókavadász kutyákkal érkező újságírót is (videóval!)

A Széll Kálmán tértől egy kilométerre a nap leszálltával már nem az emberek az urak.

Tudósítónk első kézből tapasztalhatta meg, mit engednek és mit nem a lakosságnak a környék új urai, a rókák.

Éjfél előtt nem sokkal értünk a tacskókkal a Pasaréti út és a Rhédey utca sarkához, ahol a Vasas-pálya környékének patinás kocsmája, a Sport is található. A lefekvés előtti séta felénél járhattunk.



Minóka, a törpe szálkás szőrű tacskó minden átmenet nélkül olyan hangerővel kezdett el visítani, mintha rálépett volna egy mamut. Csodálkozva néztem föl. Mamutot nem láttam egy darabot sem, egy jól fejlett, különösen dús farkú rókát annál inkább.

Olyan testtartással ült az útkereszteződés közepén, és bámult minket, hogy egy üregi nyúl és egy stricis-díleres tévésorozatokon felnőtt ember ugyanazt gondolta volna a láttán: ez az ő területe.

De nem Baltimore-ban voltunk, hanem Budapest csendes, polgári II. kerületében, ahol rókával találkozni évek óta nem ritka jelenség, úgyhogy mentünk tovább. Mindkét tacskó extázisban, Minó fülsüketttő, szirénaszerű visítását Txiki heves ugatása ellenpontozta, azt gondoltam, a róka úgyis hamar elszalad.

Hát nem szaladt. Ellenben kényelmesen felállt a záróvonalról, még nyújtózkodott is egy lazát, aztán érdeklődve közelebb jött. A kutyák úgy reagáltak, mint egyszeri belügyminiszter a tanárokra. De a rókának ez sem szegte kedvét, komótos léptekkel még közelebb jött, láthatólag igen kíváncsian, a fülét hegyezve. Szegény tacskók eddigre olyan állapotba kerültek, mint egy átlagos Facebook-kommentelő. Hiába kicsik, tiszta erőből tartanom kellett a pórázt. Nem akartam, hogy agyérgörcsöt kapjanak, ezért hagytam, hogy lassan a róka felé húzzanak.



Aki bevárta őket úgy másfél méterig, aztán elkezdődött az incselkedés. A kereszteződés láthatóan remekül szórakozó ura ide-oda mászkált előttünk, cikcakkban maga után csalva a hisztérikusan tutuló tacskóduót. Be a Pasaréti út közepére, aztán ki a járdára, aztán megint vissza, végül bemászott a Sport kocsma utáni telek kerítésén.



Egy pillanatra azt hittem, ennyi volt a kaland, de ha ez lehetséges, róka barátunkat jobban érdekeltük, mint ő minket: pár másodpercen belül kiderült, hogy esze ágában sincs lelépni, ott figyel minket a kerítésen belül álló egyik nagy fa mögül.

Egy perc után ki is ugrott, és a tomboló dakszlik díszkíséretében visszacaplatott kedvenc megfigyelőpontjára, a kereszteződés közepére. Az én jelenlétem pont annyira nem izgatta, mint a 112 centiről érkező, veszettül hangos csaholás. Azt viszont a testbeszédével is világossá tette, hogy nem velem, hanem a kutyákkal akar haverkodni. De annyira, hogy a jelenet dinamikája innentől alapvetően megváltozott: most már egyértelműen a róka jött felénk, nem mi kergettük őt. Volt, hogy méteres távolságnál is közelebb jött, látványosan szaglászva, és egyszer úgy emelte fel az egyik első mancsát, mintha játékra hívná az egyre zavarodottabb tacskókat. Akik kötelességtudatból továbbra is ugattak és vinnyogtak, de a mozgásuk jól láthatóan elbizonytalodott. Ha hordanának gatyát, ekkorra simán tele lett volna, azt hiszem.



A róka izgatott gumiorra most már olykor maximum nyolcvan centire szimatolt az övéktől. A tacskók ilyenkor már ugatni sem tudtak a remegéstől. Aztán Txiki megtalálta a hangját. A róka pedig mintha megsértődött volna, hogy ilyen reakciókat kap a látványosan barátságos közeledésére, így párszor fenyegetően hátracsapta a fülét. Attól nem tartottam, hogy rájuk támad, de attól igen, hogy annyira közel jön, hogy az egyik kutya véletlenül nekiugrik, úgyhogy a tomboló hurkákat magam után vonszolva visszavonultam.



De a róka jött utánunk, és újabb demonstratív mászkálásba kezdett előttünk, mutatva, hogy ő ugyan nem tojt be. Egy ideig tőlünk 2-3 méterre kolbászolt, aztán megint egészen közel jött. Ekkor már vagy tíz perce tartott a szórakozás, amiért utólag is elnézést kérek azoktól, akik aludni próbáltak a környéken.

Mostanra jutottunk vissza oda, ahonnan elindultunk, a Rhédey utca torkolatába. A róka annyia belemászott az arcunkba, hogy egyszerűen nem tudtunk továbbmenni a Pasaréti úton, hogy az eredeti terveknek megfelelően megkerülhessük a Vasas-pályát. Aztán amikor a Kereszteződés Ura két méterrel hátrébb húzódott, hogy kedvenc központi pöffeszkedőhelyéről hesszelhessen minket, gyorsan átsurrantunk a kínálkozó résen, és szégyenszemre elpályáztunk.

Az utolsó jelenet, amit láttam, az volt, hogy a meghökkentően néptelen Pasaréti úton végre érkezett egy taxi. A róka egy szfinx nyugalmával ült a sáv közepén. A taxi lelassított, majd majdnem teljesen megállt. A róka „megjegyeztem a rendszámodat, holnapig van időd más államba költözni” nézéssel bepillantott az ablakon, majd szándékosan lassú, táncos léptekkel elbillegett a Szilágyi Erzsébet fasor irányába.

Ki kell mondanunk: a központi államhatalom visszavonulásával a Moszkva tér fölötti pár négyzetkilométer mostanra nemcsak az elvben erre hivatott erőszakszervezetek, de már úgy általában az emberek kezéből is kikerült. A környékemet rókabandák uralják. De nincs ezzel semmi baj: nem futtatnak nőstény rókákat, nem árulnak gyilkos szereket, rendet tartanak a környéken. És sokkal aranyosabbak, mint Pintér Sándor emberei.

A rókabandák budapesti megjelenéséről és a kutya-róka-viszonyról is szó esik a 444 kiadásában most megjelent, házi- és hobbiállatokról szóló könyvemben, az Idegtartásban.



(Az esetleges aggódók kedvért mondom, hogy a róka egészséges volt. Nem azért haverkodott volna velünk, vagyis a kutyáimmal, mert megveszett, hanem mert kíváncsi. A haverjai hasonlóan szoktak próbálkozni a környéken. Ráadásul kioknyomoztam: ott tartunk, hogy hozzáértő környékbeliek húsba rejtett veszettség elleni vakcinával etetik őket, hogy véletlenül se fordulhasson elő fertőzés.)