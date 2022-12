Hátrány is lehet a terhesség a Babaváró hitelnél?

A Babaváró hitel méltán az egyik legnépszerűbb államilag támogatott kölcsön a gyermeket tervező házaspárok körében. A családok alapvetően kamatmentesen igényelhetnek akár 10 millió forint szabad felhasználású kölcsönt, amely a szerződéskötést követően született gyermekek számától függően további kiemelkedő kedvezményeket is tartogat.



Az első baba érkezésével kérhető a törlesztőrészletek fizetésének elhalasztása 3 évre. A második gyermekáldáskor újabb három évvel halasztható a fizetés és a fennálló tartozás 30 százaléka elengedésre kerül. Ha pedig harmadik baba is érkezik, a teljes fennálló tartozás vissza nem térítendő támogatássá alakul.

Három gyermekkel és ügyes időzítéssel a Babaváró hitel tulajdonképpen “ingyenpénzt” lehet. A babák már betöltött 12 hetes magzati kortól bejelenthetők, ekkortól kérhető a törlesztés felfüggesztése is. Számos család már áldott állapotban indítja a folyamatot, a fenti, gyermekek számától függő kedvezmények fényében pedig álmában sem gondolná, hogy a dolognak komoly árnyoldala is lehet.

Csupán egyetlen bank van, ahol nem hátrány az áldott állapot

Azt már megszokhattuk, hogy legyen szó bármilyen hitelről, a bankok között hatalmas a szórás. Különbözőek a hitelbírálati feltételek, más és más lehet az igényelhető összeg azonos paraméterek esetén. A Babaváró hitel esetében ez halmozottan érvényes.

A konstrukció alapvető feltételei ugyan jogszabályban meghatározottak, ettől a bankok szigorúbbak, kockázatkerülőbbek is lehetnek. A legnagyobb eltérések az igénylők hitelbírálatának vizsgálatakor tapasztalható. Ekkor térképezik fel a házaspár vagyoni helyzetét, korábbi hitelmúltját, jövedelmét. Érdemes tudni, hogy a legtöbb pénzintézetnél az áldott állapotban lévő anyuka jövedelme szigorúbb elbírálás alá kerül: a terhesség tényének ismeretében jövedelmüket automatikusan a GYED maximumával számolják.

Mivel a GYED maximuma jelenleg nettó 210 ezer forint, a terhes kismama jövedelme önmagában szinte mindenhol kevésnek bizonyul a hitel igényléséhez. Ha pedig a házaspár meglévő hitelekkel is rendelkezik, nagy az esély rá, hogy azonnali elutasításra számíthatnak.

A hitelbírálatkor minden bank megvizsgálja az igénylők jövedelmét és meglévő hiteleiket, hiszen a pozitív elbíráláshoz meg kell felelniük a JTM szabályoknak, vagyis megfelelő jövedelemmel kell rendelkezniük ahhoz, hogy a vállalt törlesztőrészleteket teljesíteni tudják.

A jövedelemarányos törlesztőrészlet (JTM) megmutatja, hogy a jövedelem hány százaléka fordítható hiteltörlesztésre. A vizsgálat során minden korábban felvett kölcsön törlesztőrészlete számít és nem szabad elfeledkezni a folyószámla hitelkeretről, vagy a hitelkártyáról sem. Ezek abban az esetben is számítanak, ha nincs kihasználva a rendelkezésre álló keretösszeg.

Jóval kedvezőbb lehet a helyzet, ha a házaspár férfi tagja is fel tud mutatni igazolható jövedelmet, hiszen a kettejük jövedelme már elég lehet ahhoz, hogy a Babaváró hitel törlesztőrészlete (maximum 50 ezer forint) kigazdálkodható legyen.

Mi lehet még nehezítő tényező?

Szintén árnyalja a képet, ha a házaspár bármely tagja készpénzben kapja a jövedelmét. A készpénzes fizetést ugyanis csak kevés bank fogadja el, ráadásul amelyik elfogadja, az is csak szigorúbb szabályok mellett.

Például alapesetben, bankszámlára érkező jövedelemmel legalább 3 havi munkaviszony megléte elvárás a Babaváró hitel igényléséhez, készpénzes fizetés esetében jellemzően legalább fél éves munkaviszony szükséges.

Az időfaktornak is egyre nagyobb a jelentősége, ugyanis igaz, hogy a kormány bejelentése szerint a Babaváró hitel 2023-ra is megmaradhat, de a jogszabályi feltételek még nem láttak napvilágot. Emiatt pedig egyáltalán nem biztos, hogy jövőre is ugyanazokkal a feltételekkel igényelhetünk, mint idén. Jövőre a gazdasági helyzet változékonyságát is figyelembe véve könnyen lehet, hogy még szigorúbb elbírálás lesz jellemző a bankokra, ami miatt érdemes lehet még idén beadni az igénylést.

Azt tehát, hogy mi lesz jövőre, még senki nem tudja. A következő 1-2 hétben derülhet fény a Babaváró 2023-ban érvényes részleteire (amiről a Bankmonitor szakértői is azonnal hírt fognak adni), így aki szeretne élni az extra kedvező hitel lehetőségével, nem árt még idén beadni az igénylést.

Ezt nyomatékosíthatja a bankoknál elérhető extra kedvezmények köre is, ugyanis minden pénzintézet biztosít bónuszt a feltételeknek eleget tevő házaspároknak 130-180 ezer forint között.

Ha kíváncsi vagy mekkora Babaváró hitelre vagy jogosult, használd a Bankmonitor babaváró hitel kalkulátorát, add le érdeklődésedet és szakértőink tájékoztatnak minden rád vonatkozó feltételről és lehetőségről, valamint igénybe veheted a kizárólag nálunk elérhető gyorsított, online Babaváró igénylést!