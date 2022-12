Korányi Dávid: Az Action for Democracynek nincs kapcsolata sem a szabadkőművesekkel, sem a CIA-val

„Soha nem adtunk pénzt politikai pártoknak vagy jelölti kampányoknak, szemben a Fidesz-szel, amely az adófizetők pénzéből különböző szélsőséges politikai szövetségeseket támogat külföldön. Támogattunk egy demokráciapárti, antiautoritárius, EU-, NATO- és Ukrajna-barát narratívát, valamint az alapvető emberi méltóság és tisztesség védelmét. Tettük mindezt a törvényi keretek maximális betartásával” - közölte csütörtökön Korányi Dávid, az Action for Democracy nevű szervezet elnöke.

photo_camera Korányi Dávid Fotó: Action for Democracy

A szervezet 1,8 milliárd forinttal támogatta a Márki-Zay Péter nevéhez fűződő Mindenki Magyarországa Mozgalmat, és a nyilvánosságra hozott titkosszolgálati jelentés szerint összesen 3 milliárd forintot küldött Magyarországra.



Közleményében Korányi kitér arra is, hogy a szervezetet nem támogatta semmilyen formában sem az amerikai Kongresszus által a demokrácia terjesztésére létrehozott National Endowment for Democracy (amivel a NIK diasorán többször is összefüggésbe hozták a szervezetet), sem a Soros György által alapított Nyílt Társadalom Intézet, továbbá nincs kapcsolatuk „sem a szabadkőművesekkel, sem a CIA-val”.

Bár sem magyar, sem amerikai törvények nem kötelezik erre a szervezetet, független auditt kérnek „annak érdekében, hogy a támogatások eredetét megnyugtatóan, valamint az MMM-mel kötött szerződéses kötelezettségünk teljesítését bizonyítani tudjuk, (...) amely igazolni fogja, hogy az MMM-nek juttatott összes pénzünk magyar állampolgároktól származik.”