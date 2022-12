Ilyen erős fogást még nem talált Orbánon az EU

November utolsó napján az Európai Bizottság nagyon fontos döntést hozott. Azt javasolta az Európai Tanácsnak, hogy fagyasszanak be 3000 milliárd forint uniós forrást, ami járna Magyarországnak. Ugyanakkor azt is indítványozta a bizottság, hogy egy másik kalapból küldjenek Budapestre eddig szintén visszatartott milliárdokat. A magyar kormány és az EU konfliktusa annyira elburjánzott, annyi különböző szálon fut – amelyek össze is kuszálódnak egymással –, hogy azt már tényleg nehezebb követni, mint a Trónok Harcát.

A Newsroom új adásában a 444 podcast-univerzumának szinergiáit kihasználva megkértem Magyari Pétert, az Országzászló podcast műsorvezetőjét, hogy beszéljük át az EU és a magyar kormány konfliktusának állását, mert ha valaki átlátja a helyzetet, az ő.

Az adásban szétszálazzuk az összekuszálódott szálakat, tisztázzuk, hogy milyen eljárások milyen pénzeket érintenek, és hogy hol tartanak a különböző folyamatok. Azt is átbeszéljük, hogyan jutottunk el onnan, hogy már mindenki arra számított, meglesz a megállapodás, oda, hogy még a kormány is a pénzek befagyasztásával számol. Meg azt is, hogy mekkora politikai mozgástere marad ebben a helyzetben az Orbán-kormánynak, hogy miért szeret egyáltalán Orbán Viktor pont az Európai Bizottsággal hadakozni, és hogy valaha is véget érhet-e ez a szappanopera.



A podcast előtt-után mindenképpen érdemes elolvasni Magyari Péter múlt heti cikkét a bizottság várható bejelentéséről és annak előzményeiről, és szerdai elemzését magáról a bejelentésről.

1.45: Mi az a három fő eljárás, ami Magyarország ellen zajlik az EU-ban?

5.50: Hogy függ össze a 7. cikkely szerinti eljárás és a helyreállítási alap körüli konfliktus?

12.40: Hol jön a képbe a jogállamisági feltételességi mechanizmus?

feltételességi mechanizmus? 22.13: Nemrég még mindenki azt jelezte, hogy meglesz a megállapodás? Mi történt Brüsszelben és Budapesten, hogy most mégis befagyasztásról beszélünk?

30.55: Mekkora mozgástere marad Orbánnak?

38.50: Mennyire lökheti még szélsőségesebb, EU-ellenesebb irányba ez a helyzet Orbánékat?

42.50: Miért pont a bizottsággal szeret kötekedni a magyar kormány?

46.30: Tompíthat ez a konfliktus Orbánék oroszbarát politikáján?

48.55: Meddig tarthat még ez a konfliktus az EU és a magyar kormány között?



