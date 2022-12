Mécsesekkel vették körbe a kőbányai Szent László Gimnáziumot a tiltakozó szülők, diákok és pedagógusok

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

„Álljunk ki fénnyel a sötétség ellen!” - ezen a néven szervezett gyertyás demonstrációt péntek este a Pedagógusok Szakszervezetének kőbányai szervezete, a Szent László Gimnázium diákjai, tanárai és szülők, miután szerdán a Belügyminisztérium közleményben jelentette be: újabb nyolc budapesti tanárt rúgnak ki polgári engedetlenség miatt.

Bár azt május óta sejteni lehetett, hogy a közoktatás Pintér Sándor alá rendelése újfajta bánásmódot jelez, sokaknak még ezzel együtt is letaglózó az a nyíltság, hogy most már nem is a tankerület, hanem egyenesen a belügy jelenti be tanárok kirúgását. A tiltakozók gyertyákat gyújtottak és körbeállták a Szent László Gimnázium épületét.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Szerda óta országszerte több száz tanár jelentette be, hogy munkabeszüntetéssel tiltakozik: csütörtök kora reggeltől ülősztrájkok zajlottak több helyen, és vannak iskolák, ahol már két napja rendkívüli szünet van, mert a kirúgottak és a tiltakozók száma együttesen eléri azt a létszámot, amivel már nem lehet tanítani.

Csütörtökön a Szent Lászlóban is elmaradt a tanítás, a munkabeszüntetést bejelentők nagy száma miatt. Pénteken ismét több ezren polgári engedetlenkedtek az oktatás problémáinak megoldásáért, december 8-ára pedig országos ülősztrájkot hirdettek a diákok.