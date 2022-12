Bemutatták az amerikai légierő új lopakodó bombázóját

Az Egyesült Államok hadseregének légiereje, az Air Force bemutatta legújabb típusú lopakodó bombázóját, amely atomfegyverek bevetésére is alkalmas lehet. A B-21-esek 30 év után az első új bombázótípus az amerikai légierő kötelékében, és a terv az, hogy fokozatosan fogják lecserélni ezekre a hidegháború óta használt modelleket.

photo_camera Fotó: FREDERIC J. BROWN/AFP

A repülőgépek darabja 700 millió dollárba kerül, alkalmasak hagyományos és nukleáris fegyver használatára is. A BBC cikke megjegyzi, hogy számos technológiai részletet továbbra sem hoznak nyilvánosságra a repülőgéppel kapcsolatban, ahogy erre előzetesen számítani is lehetett.

A B-21-es Raidert pénteken a gyártó Northrop Grumman kaliforniai telephelyén mutatták be, Lloyd Austin védelmi miniszter jelenlétében. A miniszter elmondta, hogy az új repülő jelentős fejlesztést jelent az eddigi bombázókhoz képest, és a világ legfejlettebb légvédelmének is meggyűlhet majd a baja, hogy kiszúrja a B-21-eseket az égen.

A repülőgép rejtőképességeit 15 évnyi kutatás-fejlesztés előzte meg, és emellett úgynevezett nyitottrendszerűre tervezték, azaz olyan fegyvereket is szerelhetnek majd rá, melyeket még ki sem fejlesztettek. A légierő szóvivője azt is elmondta, hogy felkészültek arra a lehetőségre is, hogy a B-21-es személyzet nélkül is repülhessen akár, de egyelőre nem született erről még döntés.

A B-21-es első hivatalos repülésére a jövő évben kerülhet sor. A tervek szerint a B-1-es és B-2-es modelleket válthatják majd le. A Bloomberg becslése szerint összesen 203 milliárd dollárt költhettek el a flotta kifejlesztésére, megvásárlására és fenntartására, és 30 év kellett ahhoz, hogy a tervekből végül valódi repülő legyen.

Jelenleg hat repülőgép gyártása zajlik, de az amerikai légierő legalább 100 példány beszerzését tervezi.