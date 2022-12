Sokáig ők tűntek a jófej cégnek a techvilágban, de mostanra sokat változott az Apple megítélése

Összeférhetetlen működéssel vádolta meg az Apple-t Mark Zuckerberg, a Facebookot is tulajdonló Meta vezérigazgatója a New York Times eheti konferenciáján. Az Apple és a Facebook konfliktusa nem újkeletű, tavaly hosszabban is foglalkoztunk rivalizálásukkal, de az idei helyzet talán annyival még érdekesebb, hogy közben érezhetően változik a közhangulat az Apple körül.

