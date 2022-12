Ördög Nóra sminkmárkája alaposan meglepett

Az Egyesült Államokban ma már szinte celebszámba sem veszik azt, akinek nincs legalább egy kozmetikai vagy életmódmárkája, hazánkban viszont egészen 2022-ig kellett várni arra, hogy egy híresség ne csak reklámarc legyen, hanem saját termékekkel álljon elő. Ez a híresség Ördög Nóra lett, aki a Helia-D-vel együtt szeptember elején dobta piacra a Nora Beauty-t, amin két éve dolgoztak. Bevallom, ha a műsorvezető-influencer-családi youtuberre gondolok, nem az jut legelőször eszembe, hogy különösebb rajongója vagy szakértője lenne a sminkelésnek.

Nagyjából mindig ugyanúgy néz ki, a tévében nyilván nem magát sminkeli, és a képernyőre szánt smink különben is teljesen más kategória a hétköznapokhoz képest. Ha csak az ő személyén múlna, nem biztos, hogy érdekelt volna a márkája, de a Helia-D közreműködése miatt kíváncsi lettem. Azoknak mondom, akiknek a Heliáról csak valami homályos emlékük van – fekete tégelyes krémekről a ‘80-as évekből –, hogy a cég rendes ráncfelvarrást hajtott végre az utóbbi öt-tíz évben. Nem csak az arculatuk lett új, nagyon ráfeküdtek a természfejlesztésre is, és ezek közül a kencék közül sok elég népszerű. Ráadásul a Geek & Gorgeous nevű „clean clinical” bőrápolási kultmárkának is ők adják a szakmai hátteret. (Ha már celebkozmetikum, alig több mint egy hete Lilu jött ki a saját „tudatos” testápolóival. Tehát biztosan felszáll még pár híres magyar nő erre a vonatra – attól nem tartanék, hogy Brad Pitthez hasonlóan magyar férfiszínész is arcszérummal rukkolna elő.)

A termékek egyébként Olaszországban készülnek, az meg, hogy Ördög Nóra belefolyt-e olyan mélységben a fejlesztésbe, hogy hajhálóban nézegesse a pipettában a színmintákat, tulajdonképpen mindegy. Mindenesetre győzött a kíváncsiság, ezért kértem a Helia-D-től négy terméket tesztelésre (ez a véleményemet nem befolyásolta).