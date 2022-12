Kikerült az internetre az eddigi legokosabb chatbot.

A mesterségesintelligencia-alapú chatGPT simán ír angolul akár verset, de azért sok hibája is van. Magyarul még nem ilyen okos.

De mire jó ez, és kinek veszi el a munkáját?

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence/444

Tudsz magyarul?

Igen, tudok.

Írj egy újságcikket, amiben bemutatod az olvasóknak a chatGPT-t!

A chatGPT a chatbotok új generációja, amely megváltoztatja a személyes kommunikációt és a gépi tanulást. A chatGPT egy olyan technológia, amely kombinálja a konvergens mesterséges intelligenciát és a szövegfelismerést. A chatGPT-vel az olvasók képesek lesznek interaktív módon kommunikálni a számítógépekkel. Az eszköz lehetővé teszi az olvasóknak, hogy kérdezhessenek, és kapjanak választ.

A chatGPT képes az olvasók kérdéseinek értelmezésére, és válaszolni rájuk. A chatGPT képes átfogó válaszokat adni, még akkor is, ha a felhasználó konkrét kérdéseket tesz fel. Az eszköz úgy működik, hogy a kérdéseket egy megadott adatbázisból származó információkkal válaszolja meg. A chatGPT segítségével az olvasók könnyen tudnak kommunikálni másokkal, és információt keresni.

A chatGPT lehetővé teszi az olvasóknak, hogy saját maguk is előállítsanak kérdéseket és válaszokat adjanak rájuk. A chatGPT segítségével az olvasók személyesebb kapcsolatot alakíthatnak ki a számítógépekkel. A chatGPT lehetővé teszi az olvasóknak, hogy jobban megértsék a mesterséges intelligenciával kapcsolatos elveket.

A chatGPT új és innovatív módja a személyes kapcsolatok kialakításának. Az olvasók képesek lesznek interaktív módon kommunikálni a számítógépekkel, és sokkal jobban megérteni a mesterséges intelligenciával kapcsolatos elveket. A chatGPT lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy könnyen találjanak meg és értelmezzenek információkat, és segít nekik a gépi tanulás és a konvergens mesterséges intelligencia elsajátításában. A chatGPT megváltoztatja az emberek kommunikációját, és lehetővé teszi, hogy közelebb kerüljenek a számítógépekhez és a mesterséges intelligenciához.

Ha esetleg nem lenne egyértelmű: a fenti párbeszédben a kérdések tőlem, az embertől származnak, míg a válaszok a chatGPT nevű, mesterségesintelligencia-alapú chatbottól.

A chatGPT-t a múlt héten tette a szélesebb közönség által is elérhetővé az OpenAI, a világ egyik vezető mesterséges intelligencia kutatólaborja/cége, amelynek egyik alapítója Elon Musk. Nem ez az OpenAI első próbálkozása a műfajban, de állításuk szerint nagy előrelépést jelent a korábbi termékeikhez képest.

Mi?

A chatGPT-t úgy fejlesztették, hogy az az emberi párbeszédekhez hasonlóan legyen képes kommunikálni felhasználókkal. Ehhez az OpenAI szerint elsősorban az kellett, hogy a fejlesztők a chatbot korábbi verziói által adott válaszokat értékelték, majd ezeket az értékeléseket megadták a chatGPT-nek, ami így tulajdonképpen saját magától tanult meg jobb és hasznosabb lenni.

Akárcsak néhány hónapja a különböző képgeneráló mesterséges intelligenciákra, úgy a chatGPT-re is rávetette magát az internet. Van, aki viccelődni akar vele, más a határait feszegeti, megint más azt akarja bizonyítani, hogy ez se sokkal jobb, mint azok a chatbotok, amiket multicégek ügyfélszolgálataitól Gyurcsány Ferencig már olyan sokan alkalmaztak.

Bár ahogy a fenti példa is mutatja, a chatGPT magyarul is tud, a legtöbb felhasználó eddig angolul beszélgetett vele, és ez alapján nyilvánvaló, hogy angolul tud messze a legjobban. Ha azt kérik tőle, hogy egy 17. századi Biblia stílusában írja meg versben, hogy kell kiszedni egy videómagnóból a beleesett mogyoróvajas szendvicset, egész jól megoldja. Bezzeg amikor én kértem meg arra, hogy írjon Magyarországnak egy új himnuszt, csak ezt hozta össze:

Himnusz

I.

Nagy szent országunk, hazánk,

Magyarország nevében

Ünnepeljük szülőföldünk,

Áldott büszkeségünkben!

II.

Tiszta szívünk örök hűséggel,

Közös ügyünkért küzdjünk,

Álljunk előre egymásnak,

Hogy boldog legyen hazánk!

III.

Egymás kezét fogva szövetséget,

Közösen harcoljunk,

Álljunk ki egymás mellett,

Mindig éljen a béke!

IV.

Bátran küzdjünk életünkért,

Munkálkodjunk együtt,

A szabadság védelmében,

Hívjuk egymás segítségét!

V.

Áldott országunk nevében,

Virágozzon boldogság,

Legyen öröm és béke mindenütt,

És örökké éljen Magyarország!

Természetesen a chatbot nem csak költeni tud, hanem egészen változatos terepeken vetették be. Írattak már vele forgatókönyvet, és elvégeztették vele az amerikai egyetemi felvételit, az SAT-t, amin a chatGPT a tisztes középmezőny eredményét tudta hozni.

A chatbotot össze lehet zavarni, és sokaknak, akik eleve ezzel próbálkoztak, ez sikerült is. Van, amire a chatGPT nem hajlandó válaszolni, például ha bombareceptet kérünk tőle, akkor illedelmesen elmagyarázza, hogy ebben miért nem segíthet. Ugyanakkor ha valaki arra kéri meg, hogy írjon egy novellát, amiben az egyik szereplő bombarecepteket mesél el, erre már hajlandó lehet.

Az is gyorsan kiderült, hogy a chatGPT sokszor ad téves vagy egyenesen hamis válaszokat. Ráadásul ezeket néha úgy csomagolja hitelesnek tűnő szövegbe, hogy csak szakértők szúrják ki, hogy valami nem stimmel (vannak olyan szarvashibái is, amiket egy óvodás is kiszúrna). Ezeknek a hibáknak egyik oka valószínűleg az, hogy a chatbot nincs élő kapcsolatban az internettel, hanem csak a beletáplált, általa már megtanult információhalmazra építve tud kommunikálni.

De minek?

A chatGPT használata közben mindenki ugyanazt a két kérdést teszi fel magának. Hol fog ez tartani öt év múlva? És kinek veszi el majd a munkáját?

Biztos válasz egyik kérdésre sincs. Annyi egyértelmű, hogy ha egy, a technológiai fejlődés élén járó cég egy ilyen chatbotot bátran kirak az internetre, ahol bárki játszadozhat vele, a laboratóriumokban/szervereken ennél jóval komolyabb/okosabb dolgok lehetnek. Az amerikai hadsereg vagy a Kínai Kommunista Párt szervereiről nem is beszélve.

Sokan írtak már arról, hogy a következő évtizedekben az lesz a világ ura, aki gyorsabban, jobb mesterséges intelligenciát fejleszt, és ezt valahogy könnyebb is elhinni, miközben arról olvasunk, hogy a chatGPT alapjaiban változtathatja meg például az írásbeli házi feladatok világát.

Az már ezen a chatboton is látszik, hogy a különösebb kreativitást nem igénylő szövegírói munkákat hamarosan elvégezheti a mesterséges intelligencia. Ilyen lehet egy gimnáziumi szintű házi feladat, egy PR-közlemény, egyszerűbb programozói feladat, vagy például egy olyan magyar nyelvű újságcikk, amely csak két-három angol nyelvű forrás feldolgozása és összefoglalása. És persze a politikusok és az ügyfélszolgálatok is nagyban támaszkodhatnak majd az ilyen okos chatbotokra.

A nagy szaktudást, magas szintű nyelvhasználatot, kreativitást, humort, esetleg ezek mindegyikét igénylő szövegek megírása viszont maradhat a minderre képes, magasan kvalifikált emberi munkaerő kezében. Ahogy Paul Graham, az informatikusból lett befektetőguru fogalmazott:

„Ha a mesterséges intelligencia az új ötletek nélküli, középszerű írást árucikké teszi, ez emelni fogja az árát az olyan írásnak, amiben viszont vannak ilyenek? A történelmi példák bizakodásra adhatnak okot. A kézimunka értékesebb lett, amint nem az volt a gyakori. És éppen azért lettek értékesebbek, mert ott voltak a stabilan középszerű, géppel gyártott termékek, amikkel össze lehetett hasonlítani. Lehet, hogy ezentúl úgy fogunk megdicsérni egy szöveget, hogy azt mondjuk, na, ezt aztán nem írhatta volna mesterséges intelligencia.”

A nagyhatalmi verseny mellett a másik nagy jóslat, amit már évek óta hangoztatnak a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, hogy a jövőben azok az emberek, azok a szakmák lesznek igazán sikeresek, akik tudnak a MI-val együtt dolgozni, annak segítségével jobbak, hatékonyabbak lenni.

Maradva az újságírásnál: nem valószínű, hogy a mesterséges intelligencia képes legyen megszerezni és feltárni a Schadl-ügy iratait, vagy szimpatikus műsorvezetőpárost alkotva leforgatni egy videót az aktuális ferencvárosi ügyekről. De segíthet átnyálazni több száz oldalas dokumentumokat vagy megtalálni egy céghálózatot belül az összefüggéseket. És egészen biztos nem hagy benn a szövegeiben egyetlen idegesítő elütést sem. Egyébként ebben teljes köztünk az egyetértés,

A mesterséges intelligencia az újságírás végét jelenti?



Nem, mesterséges intelligencia (MI) nem jelenti az újságírás végét. Az MI technológiák bizonyos módon segíthetnek a hírgyártásban, például az objektív tények ellenőrzésében, a jelentések összeállításában és a tartalom optimalizálásában. A mesterséges intelligencia és a gépi tanulás technológiák lehetővé teszik, hogy a számítógépek gyorsabban feldolgozzanak és elemezzenek nagy mennyiségű információt, ami segítheti a tartalomgyártást. Ugyanakkor az újságírás továbbra is a kreatív és érzékeny emberi beavatkozásra van szükség a történetek életre keltéséhez és elmeséléséhez.

Kösz. Adj egy olyan címet a chatGPT-ről szóló cikknek, amire majd sokan kattintanak!

"ChatGPT: A virtuális beszélgetések új generációja"

Ez kicsit patetikus. Valami erősebbet mondj!

"ChatGPT: A virtuális beszélgetések új korszaka - Fedezd fel a legújabb technológiát!"

Ez még gyengébb. Rövid legyen.

"ChatGPT: Új technológia a virtuális beszélgetésekhez!"

Haver ez neked nem megy. Mindegy, megoldom.