Kövér László 950 ezer forintra büntette Hadházy Ákost, amiért hiányzott két szavazásról

„Kövér László önkényesen nem fogadta el az igazolásomat és 950 ezer forintra büntetett. Az ok: októberben nem vettem részt két szavazáson, a két napon, két óra alatt összesen 39-szer nem nyomtam meg egy gombot” - írja Hadházy Ákos Facebookon. A képviselő a szabályoknak megfelelően igazolta ugyan, hogy a hiányzás alatt is dolgozott, és azt mondja, eddig hasonló esetben a házelnök mindig elfogadta az igazolását, most azonban nem. A pénzt már le is vonták a fizetéséből.

photo_camera Kövér László dolgozik. Fotó: Németh Dániel/444

„Ha Kövér ennyire szeretné látni az ábrázatomat, akkor bizonyos szavazásokra be fogok járni. A tiltakozás megfelelő módját majd ezekre az esetekre kitalálom. Természetesen továbbra is mindent meg fogok tenni, hogy ne játsszam el még Kövér kedvéért sem, hogy ez egy működő parlament” - tette hozzá Hadházy.