Őrület: a herceghalmi mészlepedékes csernozjom lett az év talaja

Minden eszközzel támogatja a talajtudatos gazdálkodást az Agrárminisztérium (AM) - közölte Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár a Magyarország talaja 2022 című szakmai konferencián, amin bemutatták az év talaja, a herceghalmi mészlepedékes csernozjom talajszelvényét.

A konferencián az államtitkár elmondta, hogy az ENSZ 68. Közgyűlése 2013-ban nyilvánította december 5-ét a talaj világnapjának. Az egészséges talaj az, amiben élet van, egy marék talajban pedig több élőlény van, mint amennyi ember él a földön – mondta Feldman.

A megfelelő mennyiségű, egészséges és jó minőségű élelmiszertermelés alapja a termőföld, de az egészséges talaj nemcsak az élelmezésbiztonságot, hanem a környezet- és klímavédelmet is szolgálja, hiszen szénmegkötő és tisztítóképessége is kiemelkedő, ami kihat az élet minőségére is – mondta Feldman.

Magyarországon a termőföld, a talaj rendkívül fontos környezeti erőforrás és egyben gazdasági tényező: az ország földterületének csaknem 54 százaléka mezőgazdasági hasznosítás alatt áll, az egy főre jutó mezőgazdasági terület 0,5 hektár/fő, ami uniós és világviszonylatban is magasnak számít – mondta.

Magyarország az uniós tagállamok között a 6., míg a világon a 20. helyet foglalja el az egy főre jutó szántóterület tekintetében – mondta Feldman Zsolt, aki szerint jóval több lehetőségük van a gazdáknak, hogy megismerjék a talajt, ugyanis sokkal több információ áll a rendelkezésükre.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy a kormány 2021-ben fogadta el a Talajvédelmi Cselekvési Tervet, ami a közös felelősségére épít, és az utólag büntető hatósági munkáról a megelőző tudásmegosztó talajvédelemre helyezi a hangsúlyt. Magyarország a Közös Agrárpolitika (KAP) Stratégiai Tervének elfogadásával a 2027-ig terjedő időszak agrártámogatási keretei számos olyan intézkedést tartalmaznak, amik a talajállapot javítására ösztönzik a termelőket – mondta.

A Magyar Talajtani Társaság és az Agrárminisztérium együttműködésének köszönhetően a szelvényt a tárca épületében kiállítják, az év talaját pedig jövőre is megválasztják majd – közölte az Agrárminisztérium. (MTI)