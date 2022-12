A világ álhírelosztó központja a hírszájtok eltávolításával fenyegetőzik

A sajtótermékek tartalmának eltávolításával fenyegetőzik a világ legnagyobb álhírterjesztő központja, a Facebook azután, hogy Amy Klobuchar demokrata szenátor, 2020-as elnökjelölt-jelölt beterjesztette a JCPA (Journalism Competition and Preservation Act - kb. az újságírói verseny megőrzéséről) névre keresztelt törvényjavaslatát, amely lényegében megerősítené a hagyományos médiavállalatok kollektív alkupozícióit a Facebookkal szemben, és aminek elfogadását mindkét amerikai párt támogatja.

photo_camera Mark Zuckerberg virtuális bejelentkezése a New York Times DealBook konferenciáján 2022. november 30-án. Fotó: THOS ROBINSON/Getty Images via AFP

Magyarán az új törvény szerint a médiavállalatok kollektív szerződést köthetnének a nem kis részben ezen vállalatok által termelt tartalom újracsomagolásából élő Facebookkal a Facebook ebből származó bevételeinek arányosabb felosztásáról. Erre válaszul a világ legnagyobb közösségi oldalának Mark Zuckerberg legújabb őrülete, a Metaverzum után Metára keresztelt anyavállalata most azzal fenyegetőzik, hogy a maradék ellenőrzött hírtartalmat is eltávolítja oldalairól, még nagyobb teret adva az ott amúgy is mindent elárasztó pletykáknak, találgatásoknak, direkt eltorzított álhíreknek, információs hadműveleteknek és mindenféle állami propagandának.

"Ha a törvényhozás elfogadja ezt a félreértésen alapuló törvényt a nemzetbiztonsági törvényalkotási programjában, akkor kénytelenek leszünk megfontolni a hírek eltávolítását az oldalainkról" - közölte Andy Stone, a cég szóvivője, aki félreértés alatt arra gondol, hogy a Meta szerint ők valójában jót tesznek a hírszájtokkal, mert forgalmat terelnek rájuk. Ez amúgy részben igaz, a Facebook valóban terel forgalmat a hírszájtokra, ugyanakkor egyrészt minden rendelkezésre álló statisztika alapján teljes mértékben eltéríti a reklámköltéseket, másrészt kénye-kedve szerint változtatgatja saját algoritmusát, olykor, például pont választások idején korlátozva a hírszájtok elérését - miközben az álhírek terjedésének problémájára rendkívül lassan, évek alatt kezdett egyáltalán reagálni.

Minap jelentettük meg magyarul a Nobel-békedíjas Maria Ressa Így szállj szembe a diktátoroddal című művét, mely javarészben pont azzal foglalkozik, milyen rendkívüli veszélyt jelent a demokráciára a Facebook, amely üzleti érdekeiből adódóan egyáltalán nem érdekelt az álhírek elleni küzdelemben, így kiszolgálójává vált az új típusú autokraták politikai érdekeinek. Rendeljék meg és olvassák el, érdemes.