Állítólag havazhat a jövő héten

A télies időt az Időkép szerint egy mediterrán ciklon hozhatja el, előrejelzésükben azt írják, a hétvégén csapadékos idő lesz, aztán „a ciklon hátoldalán egyre hidegebb levegő érkezhet, havazásra is van esély”.

A havazás előtt pár nappal azonban még kifejezetten meleg is lehet, szombaton akár 15 fokot is mérhetünk, sőt még az ég is döröghet. Aztán a meleget és a dörgést vasárnaptól eső, majd havazás válthatja fel, illetve egy kis viharos szél.

Az előrejelzések szerint a jövő héten lényegesen hidegebb lesz, de az Időkép azt írja, miután mediterrán ciklonról van szó, „még nagy mértékű a bizonytalanság a várható csapadék területi és időbeli eloszlását, illetve halmazállapotát illetően”.