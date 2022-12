Csák János a tanártüntetésekről: Az utcáról nem lehet kompromisszumokat kötni

„Sajnálatos, hogy létrejött egy politikailag motivált tiltakozáshullám, ami nem arról szól, hogy hogyan javíthatnánk meg a rendszert, hanem, hogy hogyan tudnánk destabilizálni,” mondta a tanártüntetésekről a kultúráért és innovációért felelős miniszter a HírTV kedd esti műsorában. Ezt támasztja alá, hogy a baloldal azért lobbizik Brüsszelben, hogy Magyarország ne kapja meg a béremeléshez szükséges forrásokat, fűzte hozzá Csák János a kormányzati kommunikáció állandó elemét. Arra a felvetésre, hogy a tanárok nemcsak a bérfejlesztésért demonstrálnak, a miniszter úgy reagált, hogy



„a Belügyminisztérium, Pintér belügyminiszter egy fél éve vette át ezt a területet. Ezért is tartom méltánytalannak, hogy olyan követelésekkel állnak elő, amiknek hosszú előkészítésük van.”

„Szerintem Maruzsa államtitkár úr is, Pintér miniszter úr is nagyon is oda hallgat egyébként a tanárok legitim szervezeteire. De utcáról nem lehet kompromisszumokat kötni, nem lehet konszenzusra jutni. Le kell ülni egymással,”