Hiába a szankciók, Oroszország továbbra is gyárt olyan rakétákat, amelyekhez nyugati alkatrészekre van szüksége

Oroszország továbbra is gyártja korszerű rakétáit a bevezetett szankciók ellenére. Erre a következtetésre jutottak a Conflict Armament Research (CAR) elemzői.

photo_camera Egy rakéta maradványai egy lakóház mellett, amelyet lövedékek romboltak le a Kijevhez közeli Vishorod városban, 2022. november 23-án Fotó: OLEG PEREVERZEV/NurPhoto via AFP

A nyomozók összegyűjtötték és tanulmányozták azoknak a rakétáknak a darabjait, amelyeket az oroszok november 23-án lőttek ki Kijevre. A CAR csoport két X-101-es cirkálórakéta darabjait találta meg, amiket a roncsokon talált kódok alapján 2022 nyarán és őszén gyártottak.

A CAR elemzői kutatásaikban arra a következtetésre jutottak, hogy Oroszország szinte minden fejlett fegyverét amerikai vagy európai vállalatok, azaz „nyugati” alkatrészek és technológiák felhasználásával készítette.

A jelentés egyik szerzője úgy véli: Oroszország vagy megtalálta a módját annak, hogy rakétaalkatrészeket vásároljon a szankciók megkerülésével, vagy jelentős készletekkel rendelkezett ezekből a háború kezdete előtt.

Az Egyesült Államokban ezzel együtt állítják, Oroszországban hiány van a háború folytatásához szükséges lőszerekből, egy amerikai katonai tisztviselő legalábbis ezt mondta a The New York Timesnak. Szerinte ugyanakkor Moszkva a régi fegyverek mellett új típusú fegyvereket is bevethet. Elemzők szerint az orosz hatóságok a lőszerhiány miatt megemelhették a munkaidőt a hadiiparban. (via Meduza)