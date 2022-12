Kivezeti a kormány az üzemanyagok hatósági árát

A kormány a Mol javaslatára megszünteti az üzemanyagár-stoppot - ezt jelentette be Gulyás Gergely a Hernádi Zsolttal, a Mol elnök-vezérigazgatójával kedd éjszaka tartott rendkívüli sajtótájékoztatóján. A lépés 23 órától életbe is lép, onnantól a Mol kutakon 641 forint lesz a 95-ö benzin és 699 forint a dízel literenkénti ára.

Gulyás Gergely elmondta, hogy Orbán Viktor hazautazott Albániából, hogy részt vegyen a döntésben és aláírja az árstop kivezetéséről szóló rendeletet. A miniszterelnökséges vezető miniszter arról beszélt, hogy a hétfőn életbe lépett uniós olajszankciók miatt alakultak ki ellátási problémák az üzemanyag-ellátásban, és emiatt nem tudja a Mol ellátni import nélkül a magyar keresletet. Hernádi Zsolt azt mondta, a Mol eddig bírta, nem tudja tovább biztosítani az ellátást, elment a falig.

A Mol elnök-vezérigazgatója szerint muszáj visszahozni az importot, azért is, mert február 5-én a szankciók újabb szakasza lép majd életbe, amikor Oroszországból már nem érkezhet majd dízel az európai piacra. Az orosz dízel az európai kereslet tíz százalékát biztosította, ez ki fog esni. Ráadásul a Mol pozsonyi finomítója sem exportálhat majd onnantól orosz olajból előállított termékeket.

Hernádi arról is beszélt, hogy a Barátság kőolajvezetéken a mai napig akadozik a szállítás. Ezért is vissza kell állítani az importot, hogy fel lehessen tölteni a készleteket.

Hölgyeim és uraim, nem jó, hogyha drága valami. De annál sokkal rosszabb, ha nincs valami - mondta Hernádi, aki szerint ahhoz, hogy az elmúlt időszakban tapasztalt káosz elcsituljon, ahhoz muszáj meglépni ezt a lépést. Az import nem fog egyik pillanatról a másikra visszaállni, de remélhetőleg jövő év elejére már biztosabb lábakon áll majd az ellátás. Úgy látja, idővel helyre fog állni a piac, a "sokkszerű vásárlási kedv" megszűnik, vagyis nem fognak az emberek pánikszerűen vásárolni.

Hernádi Zsolt újságírói kérdésre azt mondta, hogy az ársapkát a szankciók miatt vezették be, és a szankciók miatt is lett tarthatatlan. Gulyás Gergely erre rákontrázott, hogy az orosz agresszióra adott uniós reakciók miatt emelkedett az energia, így az üzemanyagok ára is. Érdekes emlékeztetni, hogy a kormány 2021 novemberében vezette be az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árat, Oroszország pedig 2022 februárjában támadta meg Ukrajnát.

Gulyás Gergely újságírói kérdésre azt is mondta, hogy az ársapkáknak addig van értelme, amíg az nem okoz áruhiányhoz, ha tartós hiányhoz vezetnek, akkor értelmüket vesztik. Gulyás szerint a kormány az üzemanyag-sapkát addig fenntartotta, amíg lehetett. A magyar családok érdekét a sapka bevezetése szolgálta, és amikor majd holnaptól drágábban tudnak csak tankolni a magyar állampolgárok, akkor értékelik majd, hogy 13 hónapon át az EU legolcsóbb üzemanyagát tudta garantálni a kormány.

A Telex kérdésére Hernádi azt mondta, hogy már a nyár közepén olyan volt a helyzet, hogy vagy ki kellett volna vezetni az ársapkát, vagy a stratégiai tartalékokhoz kellett hozzányúlni, a kormány akkor az utóbbi mellett döntött. Arra nem választolt, hogy ezzel ő akkor egyetértett-e vagy sem, mert szerinte erről nem ő dönt, ez egy politikai döntés.

