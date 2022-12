Orbán, Varga és Szijjártó is próbálja tagadni a kedd délelőtti európai vétót

„A sajtóban ma tévesen megjelent hírekkel ellentétben az Ecofin 2022.12.06-án tartott ülésén nem szerepelt napirenden Ukrajna 18 milliárd eurós támogatása. Minden ilyen állítás álhír.” Ezt a közleményt küldte ki kedd délután a Pénzügyminisztérium, néhány órával azután, hogy Varga Mihály megvétózta az európai pénzügyminiszterek tanácsában (Ecofin) az Ukrajnának szánt 18 milliárd eurós támogatást.

A közlemény kiadása után nem sokkal Szijjártó Péter Pozsonyban, a V4-es külügyminiszterek sajtótjákoztatóján beszélt arról, hogy „a kormány nem vétózott meg semmilyen anyagi segítségnyújtást”.

Orbán Viktor pedig többek között ezt írja a Twitteren: „Today’s news was all about Hungary vetoing financial assistance to #Ukraine. This is fake news.” Vagyis: „A mai hírek mind arról szólnak, hogy Magyarország vétózza az Ukrajnának járó pénzügyi támogatást. Ez álhír.”

Nézzünk néhány címet a világsajtóból:

Węgry podjęły decyzję. Pomoc finansowa dla Ukrainy zablokowana

– írja a lengyel Wiadomosci, és ez magyarul ezt jelenti: „Magyarország döntött. Az Ukrajnának járó pénzügyi segítséget blokkolta.”

Hungary vetoes Ukraine aid, EU seeks alternative solution

– írja a Politico, ez magyarul azt jelenti, hogy „Magyarország vétózza az ukrán segélyt, az EU alternatív megoldást keres.”

Hungary vetoes of EU aid for Ukraine, bloc delays decision on funds for Budapest

– számol be a Reuters hírügynökség, ez magyarul úgy hangzik, hogy „Magyarország vétózza az Ukrajnának szánt EU-s segélyt, elhalasztják a Budapestnek járó pénzről a döntést.”

De mi van, ha a világ összes újságja olyan hülye, hogy nem veszik észre, hogy nem erről volt szó kedden délelőtt Brüsszelben, és Orbán, Varga és Szijjártó tudják jobban? Úgyhogy érdemes megnézni, hogy mit állít maga a Tanács.

A találkozó honlapja szerint az első napirendi pont a következő volt:

„Pénzügyi támogatás Ukrajnának – A Tanács megvitatta a törvénycsomagot Ukrajna 18 milliárd eurós támogatásáról.”

Erről hazudja azt a magyar pénzügyminisztérium, hogy nem történt meg. (Ahogy a tárca közleménye fogalmaz: „az Ecofin 2022.12.06-án tartott ülésén nem szerepelt napirenden Ukrajna 18 milliárd eurós támogatása”.)

A tanácsülést elnöklő Zbyněk Stanjura cseh pénzügyminiszter azt mondta az ülés után, örül, hogy legalább a minősített többséggel elfogadható határozatot sikerült megszavazni, az egyiket a háromból, ami az Ukrajnának nyújtandó támogatáshoz kell. A nyilatkozat megtalálható a Tanács fent linkelt oldalán.

Vagyis volt egy ülés, aminek az elnöke szerint háromból egy javaslat átment azok közül, amelyek a magyar kormány szerint napirenden sem voltak.

Miről szól a magyar kormány csúsztatása?

Ahogy Orbán Viktor is kifejti a Twitter-üzenete további részében, illetve Szijjártó Péter is elmondta Pozsonyban, a magyar kormány szívesen adna pénzt Ukrajnának, csak azt ne az EU adja hitelből, hanem a tagállamok külön-külön, saját forrásból. Azaz egy közös, havonta utalt, egyértelműen számon kérhető rendszer helyett a 27 ország kössön egyenként kétoldalú megállapodásokat Ukrajnával.

Ez egyrészt az EU-s támogatás vétózása, hiszen éppen arról szól a magyar javaslat, hogy ne az unió adjon támogatást Ukrajnának.

Másrészt ez a konstrukció drágább, nehézkesebb, Ukrajna és a magyar adófizetők számára is kedvezőtlenebb, erről pontos összefoglalót írt Rácz András.

Varga Mihály kedd délelőtt azt vétózta meg, hogy az EU a lehető legegyszerűbb, legolcsóbb és minden más ország számára elfogadható módon nyújtson 2023-ban pénzügyi támogatást Ukrajnának – egészen pontosan az ehhez szükséges pénzügyi szabályok kialakítását blokkolta.

Ha egy hasonlattal akarunk élni, akkor képzeljünk el egy társasházi közgyűlést, ahol minden lakónak egyet kell értenie a lépcsőház kifestéséhez. Egy lakó azonban nem szavazza meg, hogy a festést a közös költségből állják, és nem engedi, hogy a társasház megrendelje a munkát. És amikor a többi lakó azt mondja, hogy megvétózta a lépcsőház kifestését, akkor sértetten harsogni kezdi, hogy egyrészt nem a festésre, hanem a közös költség elköltésére mondott nemet, majd hozzáteszi, hogy tőle mindenki egyenként lefestheti a falat a saját ajtaja körüli részen, ahogy és amikor csak akarja.