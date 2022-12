Szijjártó névre szóló szlovák mezt kapott a himnusztörvényes Andrej Dankótól

Szokatlan turnét tart a magyar külügyminiszter Szlovákiában, Szijjártó Péter kedden nemcsak találkozott, de közös sajtótájékoztatót is tartott az ellenzéki Irány - Szociáldemokrácia (Smer-SD) párt elnökével, Robert Ficóval. A volt miniszterelnököt az egekig magasztalta Szijjártó, többek közt elmondta róla, hogy

A magyar külügyminiszter szerint "Robert Fico kiérdemelte Magyarország tiszteletét, miután hivatali ideje alatt egészen új dimenzióba lépett a magyar-szlovák együttműködés, amelynek nyomán mindkét országban jobb lett az emberek élete." Kijelentette:

Újságírói kérdésre válaszolva megállapította: "Az, hogy ki mit gondol arról, hogy a kormány képviselői mellett az ország volt miniszterelnökével is találkozom, megmondom őszintén, nem igazán érdekel, mert egy szuverén ország szuverén külpolitikáját hajtom végre".



Robert Fico a közös sajtótájékoztatón lényegileg felmondta a Fidesz "mostanában szajkózott szövegeit", írja a Paraméter. A Smer elnöke előbb kiállt a véleménye miatt Brüsszel által szorongatott Magyarország mellett, majd kijelentette, hogy

szerinte nem is Magyarországon, hanem Szlovákiában van probléma a jogállamisággal. Az Európai Bizottságnak Budapest helyett Pozsonyban kéne vizsgálódnia, ahol "egyesek úgy élnek vissza a büntetőjoggal, hogy felszámolják az ellenzéket."

Hozzátette: „Magyarország oldalán állunk”. Fico végül bírálta az Oroszországot sújtó szankciókat, és elítélte az Ukrajnát támogató közös uniós hitelfelvételt is.

A Paraméter szerint Szijjártó legabszurdabb találkozója az SNS elnökével, Andrej Dankóval zajlott. A nacionalista politikus egy névre szóló szlovák focimezzel lepte meg a külügyminisztert. Az egyeztetést követően Szijjártó megállapította, hogy

"a nemzeti alapon álló pártok mindig jól megértik egymást, hiszen ugyanaz a cél vezeti őket: kiállni a nemzeti érdekekért. Andrej Danko mindig kiállt a szlovák nemzeti érdekekért és nagyra becsülte, hogy mi is ezt tesszük. Most is együtt védjük a keresztény-konzervatív értékeket."