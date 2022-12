A benzinárstopban kódolva volt a hiány, a szankcióknak ehhez semmi köze

December elejére újból kritikus helyzet alakult ki a magyar benzinkutakon: országszerte a kutak nagy részén elfogyott az üzemanyag, ahol pedig még nem, ott óriási sorokban várakoztak az autósok, hogy addig tankoljanak, amíg még lehet. Ebben a helyzetben a Mol úgy ítélete meg, hogy önmagában nem tudja garantálni az ország üzemanyag-ellátását, importra van szükség, amit pedig csak akkor lehet garantálni, ha visszatérnek azok az importőrök, akiket a hatósági ár lényegében elkergetett a piacról. Vagyis csak akkor biztosítható, hogy lesz elég üzemanyag az országban, ha a kormány kivezeti a hatósági árakat. És ez is történt, kedd éjszaka fél 11-kot Gulyás Gergely és Hernádi Zsolt bejelentette, hogy este 11-től véget is ér a 480 forintos benzinár korszaka.

A kormány kommunikációs agyközpontjának kapóra jött, hogy az újabb hiányhullám és az uniós olajembargó bevezetése elég közel volt egymáshoz időben, így a propaganda megpróbálja az utóbbira fogni az előbbit.

Gulyás Gergely rögtön azzal kezdte a bejelentését, hogy az olajszankciók bevezetése után két nappal már tarthatatlan lett a benzinár, sőt, az ársapka kivezetéséről szóló rendelet címébe is bekerültek a szankciók. Gulyás ezzel nyitotta a kormányinfót:

"Hétfőn életbe lépett orosz kőolajszállítás tilalma és az erre vonatkozó uniós szankciók Magyarország hiába harcolt, és hiába harcolt eredményesen, és sikerült kivételt kapnunk és mentesítést elérnünk, mégis bekövetkezett az, amitől tartottunk. A szankciók életbelépése az elmúlt napokban mindenki által megtapasztalható módon zavarokat okoz Magyarország üzemanyag ellátásában." Sőt, a kormányzati kommunikációban egy olyasmi narratíva is kezd kialakulni, hogy a szankciók miatt kellett bevezetni az ársapkát, azt az intézkedést, amit 2021 novemberében, az ukrajnai orosz invázió előtt négy hónappal vezettek be. Hernádi Zsolt kedd éjszaka azt mondta, hogy a szankciók miatt szűnik meg az ársapka, és a szankciók miatt alakult ki Európában az a helyzet az üzemanyagpiacon, "ami miatt az ársapkát részben bevezették". Gulyás pedig arról beszélt, hogy "természetesen az ársapka az egy válasz volt arra, hogy a teljesen elhibázott szankciók következtében a dízel és a gázolaj ára az egekbe szökött."

photo_camera Hernádi Zolt és Gulyás Gergely a kormányinfón. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Pedig a benzinhiánynak és az ársapkának semmi köze nem volt a szankciókhoz. Annál inkább köze volt az ársapkának a benzinhiányhoz. A kormány a tavaly novemberben bevezetett üzemanyagár-sapkákkal teljesen felborította a hazai piacot, az időről időre előálló hiány pedig kódolva van a hatósági árazás rendszerébe. Az olajszankciók a magyar ellátást nem érintik, arra legfeljebb februártól lehettek volna valamekkora hatással. Egyes szakértők szerint pedig ha egyszer feloldják majd a hatósági árakat, Európa legmagasabb üzemanyagárai várhatnak a magyar fogyasztókra, szintén a szankcióktól teljesen függetlenül.

Rendszerbe kódolt hiány

Annyiszor talán még sosem emlegették Kornai János nevét a magyar sajtóban, mint azóta, hogy a kormány elkezdte különböző árstopokkal szabályozni egyes - leginkább talán politikai/kommunikációs, nem gazdasági szempontok szerint kiválogatott - termékek árait. Kornai ugyanis, az államszocialista gazdaság működését elemezve arra jutott, hogy az arra jellemző hatósági árazás idővel mindenképpen hiányhoz vezet. Ha ugyanis a kormány a piaci árnál alacsonyabb áron rögzíti egyes termékek árát, azoknak a termékeknek a kereslete megnő, ettől pedig az adott termék hamarosan elfogy. Ehhez az is hozzájárul, hogy az adott terméket előállító és az azzal kereskedő gazdasági szereplőknek nem áll majd érdekükben, hogy az alacsony áron több terméket dobjanak piacra, és ezzel kiszolgálják a megnövekedett keresletet. Ahogy azt már korábbi cikkeinkben is kifejtettük, az üzemanyagok magyarországi piacán is hasonló jelenségekkel találkozhatunk.

A mostani hiányhoz is az vezetett, hogy a magyar piacon a hatósági árazás következtében példátlanul megnőtt az üzemanyagok iránti kereslet, miközben a lecsökkent kínálat ezt egyre nehezebben tudja kiszolgálni, és nem is ösztönzi senki a szereplőket arra, hogy jobban el tudják azt látni. Ha egészen pontosak akarunk lenni, azt a hiányt, ami végül a hatósági ár kivezetéséhez vezetett, nagy valószínűséggel az okozta, hogy a Mol százhalombattai olajfinomítójában öt napra leállt a termelés, mert meghibásodott az egyik hidrogéntermelő egység, ezért napokig nem lehetett kénmentesíteni a benzint és a dízelt. Normális esetben egy ilyen üzemzavar nem okoz ellátási problémákat, mert más forrásból is el lehet látni a piacot. A hatósági ár bevezetése után viszont a Molon kívül lényegében minden más nagykereskedő elhagyta a magyar piacot. És miért is hoznák ide a benzint literenként 480 forintért, ha bárhol máshol többet kapnak érte?

photo_camera Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A hatósági árazás egyik legkomolyabb piaci hatása az volt, hogy a korábban nagyjából 15 szereplőből (a Mol mellett az OMW-ből és egy tucat kisebb cégből) álló üzemanyag-nagykereskedelmi piacon lényegében egyetlen szereplő maradt: a Mol, amelynek a piac 70 százaléka helyett annak 90 százalékát kellene üzemanyaggal ellátnia. A logisztikai infrastruktúrája viszont csak a piac 70 százalékának ellátására elég. És bár már márciusban is látni lehetett, hogy ez nem elég, és vannak helyek az országban, ahol, ha elfogy a benzin vagy a dízel, a Mol csak csúszással tudja azt pótolni, az ársapka-rendszer nem nagyon ösztönzi a céget arra, hogy beruházzon a logisztika bővítésébe. Annak megtérülése ugyanis erős függ attól, hogy a kormány meddig tartja fenn a hatósági áras rendszert. A kiszámíthatatlan szabályozási környezet tehát ahhoz vezetett, hogy a fő nagykereskedő nem érdekelt abban, hogy jobban el tudja látni a dolgát. Dolog pedig lenne, mert a hatósági árazás elképesztő növekedéshez vezetett a keresleti oldalon.

A NAV jövedéki statisztikájából az látszik, hogy az elmúlt 10 hónapban a benzin és dízel kereslete 6-7 százalékkal emelkedett Magyarországon. Lengyelországban ez idő alatt 6 százalékkal visszaesett. A kereslet megugrásához is hozzájárulhatott a bizonytalan szabályozási környezet, vagyis hogy nem lehetett tudni, meddig marad a rendszer. Egyre több beszámolót lehetett hallani arról, hogy szállítmányozó- és mezőgazdasági vállalkozók, amikor tudnak, elmennek tankolni, otthon pedig hordókba vagy tartályokba fejtik a dízelt, több száz vagy ezer literes készleteket felhalmozva. Ez a felhalmozás szintén érthető magatartás abban a fajta hiánygazdaságban, amit a kormány előállított, hiszen nem lehetett tudni, meddig marad olcsó a termék, illetve mikor lehet egyáltalán kapni. Így amikor volt belőle, aki tudott, betárazott.

Akinek nincs otthon tartálya, amibe fejtegetni tudja az üzemanyagot, az is érdekelt abban, hogy akkor is megálljon a benzinkútnál, ha még félig tele a tankja, ha éppen talál egy benzinkutat, ahol van áru. Főleg, ha elterjed a pletyka, hogy hiány van vagy lesz.

A szankció nem fájt

Mindezek a folyamatok már az év elején elindultak, és először márciusban, majd a nyáron vezettek üzemanyag-hiányhoz az ország több pontján. A kormány éppen ezért szűkítette is azok körét, akik hozzájuthatnak a hatósági áras benzinhez. Tehát még a kanyarban sem voltak az uniós olajszankciók, amikor a kormány saját döntése már komoly gazdasági nehézségeket okozott.

Ahogy azt Magyari Péter kollégám is megírta hétfői elemzésében, a most bevezetett olajszankciók semmilyen formában nem érintik a Mol olajellátását, így nem járultak hozzá ahhoz, hogy sok magyar benzinkúton nem lehetett üzemanyagot kapni. Az embargó és az olajársapka ugyanis csak a tengeri úton Európába hozott nyers olajra érvényes, a vezetéken érkező orosz kőolaj vásárlói egyelőre még felmentést kaptak. Ez lényegében Magyarországot, és kisebb mértékben Szlovákiát és Csehországot jelenti.

photo_camera A Mol százhalombattai olajfinomítója Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Az orosz típusú Ural kőolaj viszont a háború eleje óta jóval olcsóbb, mint a nemzetközi benchmarknak számító Brent olaj, a Mol így eddig is nagyon jól keresett ezen a különbözeten. Éppen ezért amikor a kormány arról beszélt, hogy egyes szektorok extraprofitra tesznek szert a háború miatt, az a Molra nagyrészt igaz is volt. Holoda Attila energiapiaci szakértő szerint pedig ez a különbség a továbbiakban is megmarad majd, mert Oroszországnak nem lesz igazán indoka árat emelni, amikor egyre kevesebb fogyasztónak tudja értékesíteni a termékét. Így a Mol továbbra is olcsóbban jut majd nyers olajhoz, mint a más forrásból finomító versenytársak. Igaz, ahogy Holoda erre felhívta a figyelmet, a szankciók bejelentése óta a Brent ára nemhogy nőtt, de 5 dollárral csökkent.

Kihívásokat is jelentenek a szankciók a Molnak, de majd csak februárban. Február 5-től ugyanis a szankciók értelmében a vezetékes orosz kőolajat már csak a hazai kereslet ellátására lehet használni, exportálni nem lehet. Ez azért probléma, mert a Mol a magyar üzemanyag-ellátásához a szlovákiai olajfinomítójából hoz árut Magyarországra. Hernádi Zsolt sokat beszélt a keddi bejelentés során arról, hogy a Mol tartott tőle, hogy ez a kiesés komoly ellátási problémákat okozna. Sőt, talán nem túlzás azt feltételezni, hogy valójában ettől ijedt meg annyira a Mol, hogy már tényleg fenntarthatatlannak ítélte a hatósági árral kialakult helyzetet. Viszont ha addigra visszatér az import más forrásból is, akkor mindez már nem kellene, hogy igazán nagy gondokat okozzon a magyar üzemanyag-ellátásban.

A százhalombattai finomító a magyar dízelkereslet 70 és benzinkereslet 90 százalékát tudja ellátni, a maradékot a Pozsony melletti finomítóból lehet csak elhozni. Ez most 100 százalékban orosz olajból dolgozik, február 5-ig viszont ezt az arányt 60 százalék alá kell szorítani. 2023 decemberére pedig még meg kell felezni és 30 százalékra szorítani, onnantól ugyanis csak akkor exportálhat a Mol a szlovákiai üzeméből a fontos cseh piacra.

A keddi bejelentés előtt arról lehetett hallani, hogy a Mol már dolgozik azon, hogy megoldja ezt a problémát, és azzal nyugtatta az iparági szereplőket, hogy ez sikerülni is fog. Ehhez a Horvátországot és Magyarországot összekötő Adria vezetéken kell több nyers kőolajat behozni, azt bekeverni, hogy hasonló legyen, mint az orosz olaj, amivel a pozsonyi finomító dolgozni tud, majd a Barátság vezetéken Szlovákiába küldeni.

photo_camera Hernádi Zsolt a kormányinfón

Élet az árstop után?

Hogy mi lesz most, a kivezetés után, az majd idővel elválik. Hernádi Zsolt a keddi bejelentés idején azt mondta, hogy az ellátási helyzet akkor állhat majd helyre, ha az importőrök visszatérnek, és újra hoznak be üzemanyagot más forrásokból. Ez hetekig is eltarthat. Utána viszont remélhetőleg újra biztosított lesz, hogy legyen annyi üzemanyag, amennyire igény van. Holoda Attila szerint Hernádi becslése kissé optimista, szerinte másfél-két hónapba is telhet, mire az importőr cégek újra el tudják látni a korábbi ügyfeleiket és tehermentesíteni tudják a Molt az ellátásban. Utána viszont tényleg normalizálódhat a helyzet.

A Mol vezetőjének keddi bejelentése szerint a cég kútjainál 641 forint a 95-ös benzin és 699 a dízel piaci ára, de mivel visszatérhet a verseny, ezért az árak mostantól változhatnak. Gulyás Gergely azt mondta, hogy ezek az árak még mindig a legalacsonyabbak közé tartozhatnak majd Európában. És ha azt nézzük, hogy a Mol továbbra is a legnagyobb ellátója az országnak, és továbbra is orosz olajból finomíthat üzemanyagot, ami továbbra is jóval olcsóbb, mint a Brent, akkor indokolt is lenne, hogy a magyar ár valamivel olcsóbb legyen, a jövőben is.

Pletser Tamás, az Erste Bank gáz- és olajipari elemzője szerint viszont a piac már nem lesz ugyanolyan, mint volt az ársapka előtt, ez az átalakulás pedig ahhoz is vezethet, hogy járulékok nélkül számolva idővel Magyarországon lesz a legdrágább az üzemanyag egész Európában.

Az elemző még az ársapka kivezetése előtt adott interjújában arról beszélt, hogy ha vissza is tér a piaci verseny, az árstop miatt a független benzinkutak nagy része már becsődölt vagy felhasználta minden megmaradt tőkéjét. Ezzel lényegében oligopol helyzet alakult ki az üzemanyag-kiskereskedelemben, a Mol, a Shell, az OMW és a PKM uralják majd a piacot. Az oligopóliumban pedig magasabb árak alakulhatnak ki, mint a többszereplős versenyben. Így Pletser szerint egy-két év alatt a fogyasztók visszafizetik majd a 480 forintos benzin jelentette korábbi árelőnyt a cégeknek. Azt az árelőnyt, amit most a kormány összes képviselője nagyon szeret hangsúlyozni, hogy miért is érte meg bevezetni a piactorzító ársapkákat.

Holoda Attila szerint azért érvényesülni fog a piaci verseny, ha nem is lesznek talán annyira érzékenyek a benzinkutak, ha lefelé mozogna az olaj ára. Onnantól ugyanis, ha újra válogathatnak az autósok a benzinkutak között, komoly ösztönző lesz a rendszerben, hogy senki ne adja drágábban az üzemanyagot, mint a legközelebbi versenytársa. Így talán a Brent olaj árának esésén és a Magyarországon még elérhető olcsóbb orosz olaj hatásán is osztozhatnak a fogyasztók.