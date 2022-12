A NOB visszafogadta Észak-Koreát

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) a hónap végétől feloldja Észak-Korea felfüggesztését, amit az után rótt ki a diktatúrára, hogy az nem engedte indulni a sportolóit a 2021-es nyári, tokiói olimpián.

A Koreai NDK visszafogadásáról a NOB lausanne-i központjából adott hírt az olimpiai ügyekben járatos insidethegames.biz portál. Észak-Korea olimpiai bizottságát a NOB tavaly szeptemberben tette feketelistára, miután az ország – egyedüliként a NOB-tagországok közül – távolmaradt a tokiói játékoktól. Thomas Bach NOB-elnök akkori minősítése szerint Phenjan megsértette az Olimpiai Chartát azzal, hogy „nem teljesítette kötelezettségét”.

photo_camera Kim Dzsong-un úttörőkkel mutatkozik a dísztribünön Phenjanban 2021. szeptember 9-én. Fotó: STR/AFP

A felfüggesztése után Észak-Korea nem vett részt az idei pekingi téli olimpián sem, de a mostani bűnbocsánat után a KNDK sportolói is versenybe szállhatnak a 2024-es párizsi olimpiai szereplésért. Észak-Korea több alkalommal is bojkottált már olimpiát, nem képviseltette magát például az 1984-es Los Angeles-i és az 1988-as szöuli nyári játékokon sem, és többször távol tartotta magát a téli olimpiáktól is.

Az 1972-es müncheni nyári olimpián történt bemutatkozása óta Észak-Korea – a havas-jeges játékokon szerzett két medállal együtt – összesen 56 érmet nyert, közte 16 aranyat, ebből ötöt súlyemelésben. (MTI)