Hazugságok hálójában

Az élet itthon

Kedden üléseztek az uniós tagállamok pénzügyminiszterei, és Varga Mihály volt az egyetlen miniszter, aki az Ukrajna megsegítésére felvenni tervezett közös hitel ellen szavazott. A magyar kormány már fenyegetőzött egy ideje ezzel, de más azért élesben is látni. A magyar pénzek is lekerültek a napirendről, 1650 milliárd forintot veszthet Magyarország. A délután folyamán aztán Orbán, Szijjártó és Varga is azt kommunikálta, hogy nem is történt vétó, de ez tényszerűen nem igaz. A vétóról Rácz András is írt oldalán, hangsúlyozva, hogy ez új mélypontot jelent a magyar külpolitikában, és az Európai Bizottság alelnöke is arról beszélt, hogy egy tagállam tiltakozása miatt nem sikerült megállapodni, miközben milliók vannak áram és fűtés nélkül.

Szijjártó amúgy Szlovákiában járt kedden, ahol az ellenzéki Robert Ficóval is találkozott, amin fel is háborodott az ország külügyminisztere, Rastislav Káčer. És ha már a miniszter: kedden beszámoltunk arról is, hogy Szijjártó egykori futsalos munkatársának cége százmilliókat kapott a külügyminisztériumtól.

Kedd késő este, az eddigi legkésőbbi kormányinfón jelentette be a kormány, hogy vége a benzinárstopnak. Ezt lehetett sejteni, napok óta benzinhiány volt országszerte, ahol volt benzin, ott meg a hatalmas sorok okoztak gondot, a II. kerületben városrendészeket kellett az utakra vezényelni, hogy kezeljék a helyzetet. Mi is autós túrára indultunk kedden, a III. kerületből a 10-es úton át Esztergomig mértük fel a benzinhelyzetet.

A beninzárstop végét sem tudta levezényelni erős csúsztatás nélkül a kormány, még az ezt szabályzó rendelet címébe is beleírták, hogy ez az új brüsszeli szankció miatt van, holott hosszú hónapok óta figyelmeztettek arra közgazdászok és iparági szereplők, hogy a hatósági ár fenntarthatatlan. Az is kiderült kedd este, hogy túlélte a 444 fejessalátája a benzinárstopot.

photo_camera Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

Egy nappal azután, hogy Matolcsy György a parlament bizottsági ülésén élesen kritizálta a magyar kormány gazdaságpolitikáját, a fideszes média már rá is rontott a jegybankelnökre, azt állítva, hogy Matolcsy csak azért volt annyira kritikus, mert nem hagyták neki, hogy élete végéig az MNB élén maradjon.

A magyar gazdaság teljesítményéhez kapcsolódik a Lakmusz cikke is, melyben megnézték, mi igaz abból az internet-szerte terjedő állításból, hogy Magyarországon már nagyobb az infláció, mint Ukrajnában.

Kedd reggeli hír volt, hogy Németh Szilárd megkezdte a Fidesz csepeli alapszervezetének feloszlatását, ezért összefoglaltuk, hogy milyen belharcok állnak a háttérben, és hogy mire készülhet Németh.

Csütörtökön kezdhetnek ismét tömeges tiltakozásba a pedagógusok, ehhez kapcsolódó hír, hogy a katekizmusra hivatkozva buzdítanak polgári engedetlenségre a híres katolikus iskola tanárai, valamint hogy két órán át ülősztrájkoltak a diákok a Toldy Ferenc Gimnáziumban.

És a végére itthonról: a bíróság nem jogerős ítélete szerint Kósa Lajos megsértette a csengeri örökösnő jó hírnevét.

A háború

photo_camera Háboorúellenes tüntetők New Yorkban. Fotó: JOHN LAMPARSKI/NurPhoto via AFP

Az újabb, ismét a lakosság számára szolgáltató kritikus infrastruktúrát célzó orosz rakétatámadások miatt napokra áram nélkül maradhat a háztartások fele Kijevben és a környékén. Beszámoltunk arról is, hogy drónnal támadtak egy orosz katonai repteret, Lettország leállította az utolsó független orosz televíziós csatornát, amelyet Oroszországban már korábban blokkoltak, és hogy Oroszország továbbra is gyárt olyan rakétákat, amelyekhez nyugati alkatrészekre van szüksége

És a világ

Kedden és szerda reggel írtunk arról is, hogy

Bónusz az élő közvetítés a világ legnagyobb, tizedik napja lávát lövellő vulkánjáról

Fogyasztás

photo_camera Fotó: PEAKSTOCK / SCIENCE PHOTO LIBRAR/Science Photo Library via AFP

Az Egyesült Államokban már engedélyezték az eredetileg cukorbetegség kezelésére használatos injekciók fogyókúrás célú használatát. A közösségi médiában irdatlanul gyorsan terjed a hírük, a súlyos mellékhatásokkal pedig egyelőre kevesen foglalkoznak.



Vb

photo_camera Ünneplő marokkói keret Fotó: GLYN KIRK/AFP

Véget értek a nyolcaddöntők, a spanyolok tizenegyespárjban Marokkóval szemben estek ki, míg a portugálok könnyedén verték Svájcot. A világbajnokságról továbbra is a tematikus hírlevelünket ajánlom, de a puszta eredményeken és meccsösszefoglalónkon túl írtunk azért arról is, hogy nagyon elegánsan búcsúzott az edző, aki a tornán egyedüliként két óriási bravúrt is véghez vitt a csapatával.