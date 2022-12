Matolcsy már hétfőn utalt rá, hogy megszűnik az ársapka

A kormány eredetileg azzal számolt, hogy januárig életben tartja a hatósági benzinárat, ezt rendeletekben is lefektették. A Miniszterelnökség még másfél hete is csak azt tartotta kérdésesnek, hogy januártól folytatható-e az árleszorítás, amit két feltételhez kötöttek: ha az Oroszországból érkező kőolajszállítás zavartalan, a százhalombattai finomító pedig folyamatosan működik. Ehhez képest váratlan volt a kedd estére összehívott sajtótájékoztató, amin Gulyás Gergely és Hernádi Zsolt bejelentették a 480-as benzinár végét. Úgy rendezték, hogy a késő esti bejelentéstől számított fél órán belül, 23 órától már meg is szűnt az árstop.

A lépés azonban biztos nem lepte meg a kormánymédiával hadakozó Matolcsy Györgyöt, aki már a hétfői beszámolójában is megemlítette, mennyire abszurdnak tartja a hatósági áras benzint, és itt megszűnhetnek az ársapkák.

„Inflációs többletet okoz az ársapkák alkalmazása. Azonnal ki kell vezetni minden ársapkát a Magyar Nemzeti Bank véleménye és álláspontja szerint. Ezt többször elmondtuk a kormánynak.

Jelen pillanatban, ha kényszerből is, de úgy tűnik, hogy egy fontos területen, megszűnhetnek az ársapkák. Az mégiscsak abszurdum, hogy Magyarország az egyetlen fosszilisenergia-termékeket importáló ország, amely még ősszel is többet fogyasztott a felrobbant árszintek mellett, mint korábban.

Mondjuk benzinből és gázolajból. Ez az ársapkáknak köszönhető. Helytelen volt az ársapkák alkalmazása” - mondta a parlamenti meghallgatásán a jegybankelnök, aki egy szóval sem említette a héten életbe lépő szankciókat.

Pedig a kormány nemcsak szlogenek szintjén igyekszik a szankciókra kenni a benzinárstop idő előtti elbukását, hanem kedd este a megszüntetésről szóló rendelet címébe és indoklásába is beleírták. Ebben az sem zavarta a kormányt, hogy az olajszankció alól Magyarország májusban mentességet kapott, és a kedd esti bejelentésnél maga Hernádi Zsolt, a MOL vezérigazgatója is elmondta, hogy a nyár közepén ki kellett volna vezetni az ársapkát, amit egyébként a kormány még jóval a háború és a szankciók előtt, november közepén, vagyis a kampányban rendelet el.

Ahogy arról a szankciók életbe lépésénél írtunk, a mostani benzinhiány nem függ össze a szankciókkal. Inkább azért nincs az országban elég üzemanyag, mert a MOL maradt az egyetlen nagykereskedő, amelyik komoly tételben üzemanyagot ad el a benzinkutaknak, ugyanis a többieknek nem éri meg a 480 forintos ársapka szerinti áron szállítani a kutaknak. Azonban a vállalat kevesebb olajat tud finomítani a százhalombattai üzemben zajló karbantartási munkák miatt.