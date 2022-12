24 órás munkabeszüntetésbe kezdtek a New York Times újságírói

A New York Times több mint ezer újságírója és alkalmazottja 24 órás munkabeszüntetésbe kezdett csütörtökön. Negyven év óta az első ilyen jellegű sztrájk az újságnál. Az újságírók azt mondták, hogy elegük van az elhúzódó tárgyalásokból, amiket még 2021 márciusában a lejárt szerződésük miatt kezdtek.

A szakszervezet múlt héten jelentette be, hogy több mint 1100 alkalmazott 24 órás munkabeszüntetést tart csütörtökön, ha a két fél nem jut megállapodásra. A tárgyalások kedden és részben szerdán is folytak, de a felek továbbra is távol álltak egymástól olyan kérdésekben, mint a béremelés és a távmunkára vonatkozó irányelvek.

Szerda este a szakszervezet a Twitteren közölte, hogy nem született megállapodás, és hogy a dolgozók sztrájkba léptek. „Készek voltunk addig dolgozni, ameddig csak szükséges, hogy tisztességes megállapodást érjünk el, de a vezetőség felállt az asztaltól” - szerepel a bejegyzésben.

Azt is írták, hogy „soha nem könnyű döntés megtagadni a szeretett munka elvégzését, de tagjaink hajlandóak megtenni mindent, hogy egy jobb szerkesztőséget nyerjünk mindenkinek.” (AP News)